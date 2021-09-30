Eurovision yarışmacısı Hayko, koronavirüse yenik düştü
'Hayko' adıyla tanınan Ermeni şarkıcı Hayk Hakobyan, koronavirüs sebebiyle öldü. Hayko, 2007’de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda “Anytime You Need” parçasıyla Ermenistan’a sekizincilik getirmişti.
Ermeni şarkıcı ve söz yazarı Hayk Hakobyan, sabah saatlerinde Ermenistan’ın başkenti Erivan’da hayatını kaybetti.
Hayko adıyla tanınan 48 yaşındaki şarkıcının Covid-19 nedeniyle öldüğü açıklandı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Peşinyan yayınlamış olduğu mesajda, Hayko’nun modern Ermeni müziğinin önemli temsilcilerinden olduğunu vurgulayarak, şarkıcının her zaman hatırlanacağını söyledi.
ERMENİSTAN'A SEKİZİNCİLİK GETİRMİŞTİ
Hayko, 2007’de Helsinki’de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Anytime You Need” isimli parçayla Ermenistan’a sekizincilik getirmişti. Eurovision Şarkı Yarışması yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Hayko’nun ölmesinden duyulan üzüntü ifade edildi.
İlk albümü “Romances”ı 1999’da yayınlanan Hayko, Ermenistan Müzik Ödüllerinde “En İyi Şarkıcı”, “En İyi Proje” ve “En İyi Albüm” ödüllerini almıştı.
Kaynak: AjansBizim
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