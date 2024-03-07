Evdeki malzemelerle istenmeyen tüylere veda! İşte evde yapabileceğiniz tüy dökücü 5 bitkisel çözüm...

Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:33

Güncelleme: 07.03.2024 - 10:34

İstenmeyen tüyler herkesin başına bela olabilir. Özellikle yüz bölgesinde çıktıklarında, çoğu insan bakım ürünleri veya tüy dökücü kullanmaya başlar. Ancak, pek çok bakım ürünü istenilen sonucu vermez ve hatta tüylerin daha gür çıkmasına neden olabilir. Bu durumda doğal yöntemlere başvurmak daha etkili olabilir. Peki evdeki malzemeler ile istenmeyen tüylerden kurtulmanın yolları nelerdir? İşte evde yapabileceğiniz tüy dökücü 5 bitkisel çözüm...

1. ZERDEÇAL KÜRÜ:

Malzemeler:

4 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu

1 yemek kaşığı limon suyu

Uygulama:

Tüm malzemeyi güzelce bir kapta karıştırın ve etkisini görmek istediğiniz bölgeye sürün.

10 – 15 dakika kadar kurumasını bekleyin ve daha sonra ılık suyla durulayın.

Etkiyi hızlandırmak adına bu tarifi haftada bir kez uygulamayı ihmal etmeyin.

2. HAMAM OTU KÜRÜ:

Malzemeler:

Hamam otu

Su

Uygulama:

İhtiyacınız kadar hamam otu tozuna bir miktar su ilave edip sulu kıvama gelinceye kadar karıştırın.

İstenilen bölgeye sürün ve 10 – 15 dakika kadar bekletip durulayın; fazla bekletmeniz tahrişe neden olacaktır.

Bu uygulamayı tüylerinizin dökülmesini istediğiniz dönemlerde tekrar edebilirsiniz.

Yeni oluşacak olan tüylerin azalmasını önlemek için de haftada bir kez istenilen bölgeye hamam otu yağı ile masaj yapabilirsiniz.

3. TÜRK KAHVESİ VE KARBONAT KÜRÜ:

Malzemeler:

1 çay bardağı pişmiş Türk Kahvesi (telvesiyle birlikte)

1 çay bardağı karbonat

Uygulama:

Türk kahvesi ve karbonatı güzelce karıştırın ve istediğiniz bölgeye uygulayın.

Yumuşak hareketlerle birkaç dakika masaj yapın ve daha sonra o bölgeyi durulayın.

Bu yöntemi haftada bir – iki kez uygulayabilirsiniz.

4. TUZ VE LİMON KÜRÜ:

Malzemeler:

Tuz

Limon

Uygulama:

Bir miktar taze sıkılmış limon suyunu 1 çay kaşığı tuz ile güzelce karıştırın ve boş bir sprey şişesine boşaltın.

Uygulamak istediğiniz bölgeye sıkın ve bu şekilde 15 dakika kadar bekletin.

Daha sonra o bölgeyi ılık suyla yıkayın.

Etkili sonuç almak için bu yöntemi haftada bir tekrar etmenizde fayda var.

5. CEVİZ KÜRÜ:

Malzemeler:

1 su bardağı ceviz kabuğu

2 su bardağı su

Uygulama:

Ceviz kabuklarını toz haline gelecek şekilde ezin ve suyun içine dökün.

Cevizli suyu bir gece kadar bekletin.

Bir pamuk ya da bez yardımıyla istenilen bölgeye sürün ve 1 saat kadar bekletin.

Bu uygulamayı istediğiniz sıklıkta tekrar edebilirsiniz.