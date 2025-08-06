Fatih Altaylı, AKP'nin seçim planını açıkladı: Dikkat çeken Mehmet Şimşek ayrıntısı!

İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan Marmara Cezaevi'nden tutuklu olan gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalına cezaevinden notlar göndererek yayınlarını sürdürüyor.

Altaylı'nın bugünkü konuğu da, Okan Bayülgen oldu. 'Silivri'den notlar' başlığıyla gündeme ilişkin değerlendirmelere bulunan Altaylı, AKP'nin ekonomik krize karşın seçimi kazanmak için nasıl bir yol izleyeceğine dikkat çekti.

"ŞİMŞEK'İ 2026 SONUNDA KOVARLAR"

İktidarın son yıllarda 'Nasrettin Hoca taktiği' ile sorunlara baktığını belirten Altaylı, "'İktidar seçimi nasıl kazanacak?' diye soranlar çok. Yanıt, AKP'nin son yıllardaki Nasrettin Hoca taktiği. Sorunları çözme, ertele. Ya fil ölür ya Timur. Artık fil can çekişiyor. Bunun farkında değiller. Seçim nasıl kazanılacak?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 2026 yılının sonunda Mehmet Şimşek'in görevden alınacağını söyleyen Fatih Altaylı, "Bence planları şu: 2026 sonu itibariyle Şimşek'i kovarlar. Yurt dışından kaynak yaratılır" dedi.

Altaylı, AKP'nin seçim kazanma yoluna ilişkin ise, şu maddeleri sıraladı:

*Büyük ihtimalle ABD emriyle Körfez'den 60-70 milyar dolar gelir.

*Doların biraz yükselmesine izin, hatta yol verilir.

*Maaşlara yüksek zamlar yapılır.

*Milletin bir bölümü sorunların üstesinden gelindiğini zanneder.

*Doğalgaz, petrol bulunur.

*TOGG'un yeni modeli lanse edilir, yerli savaş uçağı ile ilgili güzel haberler gelir.

*DEM Parti'ye güzellikler yapılır ya da anketlere göre DEM yeniden terörist ilan edilir. Bu yolla seçim kazanılmaya çalışılır.

"BU CÜMLE TÜRKİYE'YE HAKARETTİR"

İktidarın cumhurbaşkanı adayını dahi tutukladığına dikkat çekerek, ülkede artık seçim yapılmayacağına yönelik açıklamalarda bulunanlara sert çıkan Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Sorunlar da çok daha büyütülerek birkaç ay ertelenir. Seçim kazanılırsa 5 yıllığına kazanılmış olur. Sonu olmayan ile yola devam edilir. Seçim kaybedilirse yeni gelenin başına büyük bir bela bırakılmış olur. Son aylarda çokça duyulan bir cümle var. AKP kaybedeceği seçimi yapmaz. Bu cümle Türkiye'ye hakarettir. AKP veya başkası hiç fark etmez. Hiçbir iktidar Türk halkının önünden sandığı kaldıramaz. Öyle bir dünyamız yok. Bunu söyleyenler aptaldır. Kimse merak etmesin. 2027'de belki, 2028 Mayıs'ında kesinlikle sandık önünüzde olur. Muhalefetin adayı yanında olur mu ya da yanındaki aday bugün istediği aday olur mu onu bilemem."