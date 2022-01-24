Fatma Girik veliahtının kim olduğunu açıklamıştı: 'Onu kendime benzetiyorum'
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Fatma Girik yaşamını yitirdi. Girik, son verdiği söyleşilerden birinde veliahtını ilan etmişti.
Fatma Girik, bu sabah tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının ölüm haberi başta sanat dünyası olmak üzere herkesi yasa boğdu. Girik'in cenazesiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamar yeniden gündeme geldi.
Girik verdiği son röportajlardan birinde veliahtını da açıklamıştı.
"MÜTHİŞ BİR KIZ"
Kendisinin veliahtı olarak Tuba Büyüküstün’ü gördüğünü söyleyen ünlü oyuncu, “Müthiş bir kız. Onu kendime de çok benzetiyorum. Dilerim bahtı hep açık olur. Ben bütün gençleri çok seviyorum. Güzel işler yapsınlar istiyorum. Biz yoklukta neler yaptık neler” şeklinde konuşmuştu.
GENÇ OYUNCULARA TAVSİYE
Usta oyuncu Fatma Girik açıklamasında genç oyunculara tavsiye vermiş ve şunları söylemişti:
“Onlar büyük tekniklerin olduğu devirde yaşıyorlar. Bunun kıymetini bilsinler ve yollarından dönmesinler. Her biri yıldız olabilir ama ‘Ben oldum’ havasına girmesinler. Yıldızlar da kayıyor, durmuyor yerinde. Bir sinema filmi ya da dizi ile parlarsın, bir bakmışsın sokakta yürüsen tanıyan yok. O nedenle sinema yolunda mücadele etsinler. Çok çalışsınlar.”
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