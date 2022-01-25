Fatma Girik’in Bodrum’daki komşuları konuştu: 'Hepimizin ablasıydı'
İstanbul'da hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in ölümü, Bodrum'daki komşularını üzüntüye boğdu. Girik’in evinin yakınında market işleten Hüseyin Şeker, çocukluğundan bu yana usta oyuncuyu tanıdığını dile getirerek, "Bütün Türkiye’nin, sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.
Tüm Türkiye’yi yasa boğan Yeşilçam’ın usta oyuncularından
Fatma Girik'in ölümü, uzun yıllar yaşadığı Bodrum’da da büyük üzüntüye neden
oldu.
Bodrum’un Torba Mahallesi’ndeki komşuları ve sevenleri
duydukları üzüntüyü dile getirdi.
Torba Mahallesi’nin muhtarı Suat Kaya, “Türkiye’nin sevilen
sanatçılarından Fatma ablamızı, Fatma Girik’i kaybettik. Herkesin başı sağ
olsun. Sevilen bir ablamızdı Torba’da. Bodrum’u çok severdi. Torba olarak çok
üzgünüz” dedi.
“HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ”
Girik’in evinin yakınında market işleten Hüseyin Şeker,
çocukluğundan bu yana usta oyuncuyu tanıdığını dile getirerek “Bütün
Türkiye’nin, sevenlerinin başı sağ olsun. Ben Torba’da Fatma Hanım’ın
komşusuyum, aynı zamanda esnafım. Gerçekten çok üzüldük. İnanır mısınız o kadar
iyi, içten, samimi, iyi yürekli, her geçtiğinde selam veren, hal hatır soran
birisiydi. Hepimiz çok üzgünüz gerçekten” ifadelerini kullandı.
“HEPİMİZİN ABLASIYDI”
Torba Mahallesi’nde yaşayan kaptan Adnan Mermer de “Her sabah burada yürürdü, görürdük kendisini. Torba’nın ablasıydı. Hepimizin ablasıydı. 10 yıldan fazla tanıyorum. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Çok büyük kayıp” diye konuştu.
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