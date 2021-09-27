'Fizik Minibüsü'yle 5 bin kilometre yol giderek binlerce kitap dağıttı
Samsun’da 17 yıllık fizik Öğretmeni Atalay Solmaz, 'Fizik Minibüsü' ismini verdiği minibüsü ve sözleri kendisine ait şarkısıyla pandemi döneminde kapı kapı dolaşarak binlerce kitap dağıttı. Kimi zaman minibüsün arka kısmını sınıf olarak kullanan Solmaz, öğrencilere ders vermekten mutluluk duyduğunu belirtti.
Özel bir eğitim kurumunda fizik öğretmenliği yapan 38
yaşındaki Atalay Solmaz, 'Fizik Minibüsü' ismini verdiği sarı renkteki minibüsü
ve yapmış olduğu şarkı ile herkesin ilgisini çekiyor. Atalay Solmaz 2019
yılında satın aldığı minibüsü tamamen öğrencilerin hizmetine adadı.
Kendisine bağışlanan test kitaplarını, ihtiyaç sahibi veya
istekli öğrencilere ulaştıran Solmaz, pandemi sürecinde 5 bin kilometre yol
giderek 2 binin üstünde kitap dağıttı.
2019 yılında minibüsün arka kısmına sıra koyarak öğrencilere
toplu ders anlatımı gibi uygulamalar yapan fizik öğretmeni, bu uygulamasını
şimdiki günlerde de devam ettiriyor.
Vatandaşlardan test kitabı geldikçe dağıtmaya devam
edeceğini belirten Atalay Solmaz, "Bu projeye 2019 yılında başladım.
Amacımız öğrencilerle yüz yüze buluşarak soru çözümü yapmak ve kitap
teminlerini sağlamaktı. 2020’nin Mart ayına kadar yaptık. Sonra pandeminin
başlamasıyla bu olayımız durdu. Biz pandeminin kısa süreceğini düşündük. 1-2
aya biter dedik ama maalesef öyle olmadı. Daha sonrasında biz pandemi
bitmeyecek gibi düşünerek artık bu minibüsü satalım gitsin dedik. Sonrasında
online dersler, zoom dersleri kafamızda bir ışık uyandırdı” dedi.
2 YILDA 5 BİN KİLOMETRE YOL
Sosyal medya hesaplarından öğrencilerin sorularını aldığını
aktaran Solmaz, “Oradan sorularını çözdük. Kitap isteyenler oldu biz de
öğrencilerimizin evine kitabı götürdük. Kitap vermek isteyen vatandaşlarımız
oldu, onların da kapısına gittik, kitaplarını aldık. 2 yıl boyunca minibüsün
kilometresini şu şekilde hesapladık. Sadece 2 yılda kitap almak ve teslim etmek
için 2 yılda 5 bin kilometre yol yaptırmışız bu yaşlı minibüsümüze. Şimdi ise
pandemi kurallarına uyarak yeni normalleşme ile birlikte yine öğrencilerimizle
minibüste görüşmelerimiz oluyor. Minibüsü biraz sınıf olarak kullanıyoruz.
Pandemiden önce çok rahat yapıyorduk ama şu an kapı açık bir şekilde mesafe
kurallarına dikkat ederek yapıyoruz. Bir de tabi bu minibüse şarkı yaptık.
Öğrencilerin en sevdiğini bu minibüste sürekli çalıyoruz. Bu pandemi döneminde
2 bin fazla kitap dağıttık" diye konuştu.
Öğrenci Metehan Fidan ise, "Bu uygulama bize verimli
oluyor. Yüz yüze olanaklardan mahrum kaldık. Hocamızda sağ olsun geldi
yapamadığımız soruları çözdü. Bence her öğrenci bu öğretmenimizden faydalanması
gerekiyor" diye konuştu.
Öğrenci Kaan Bahadır ise, "Bu uygulama aslında şu an çok işimize yarıyor. Pandemiden önce aslında daha çok işimize yarıyordu. Minibüsün içinde bize eğitim veriyordu. Bazı günler sahilde, restoranlarda buluşuyoruz ve orada eğlenceli vakit geçirebiliyoruz. Dışarıdan görenler bu minibüsü çok güzel ve ilginç buluyor" şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Endişeye neden olmuştu: DSÖ’den Mu varyantı açıklaması
- Ali Babacan'dan 'ilk istifa' açıklaması
- Bodrum Belediye Başkanı'nın isyanı
- Peker kabul etti: 'Yorumunuz doğrudur'
- Korkunç iddialar için açıklama geldi
- Kulislerde 'Akşener' hareketliliği
- 10 görevli rektörün üniversitesine 204 öğrenci yerleşti
- “Kabul edilemez ve tehlikeli”
- Benzin istasyonlarına akın ettiler
- Dev aynasındaki cücelik!