2024 yılının en kötü filmleri: Bu yapımlar beyazperde de bekleneni karşılamadı!
2024 yılında birçok yapım beyazperde karşısında izleyicileri karşıladı. Ancak, bazı filmler beklenen etkiyi veremedi. İşte, 2024'ün en kötü filmleri...
Bu yıl sinema dünyası hem başyapıtlara hem de hayal kırıklıklarıyla dolu olan bir yıl oldu. İşte, Collider'ın seçtiği 2024 yılının en kötü filmleri...
BACK TO BLACK
27 yaşında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un hayatını konu alan "Back To Black" filmi, özellikle sanatçının hayranlarının tepkisini çekti.
MADAME WEB
Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts ve Adam Scott gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Madame Web aldığı olumsuz yorumların yanı sıra gişede de beklenen başarıyı gösteremedi.
MEGALOPOLIS
"Baba" (Godfather) serisi ve "Kıyamet" (Apocalypse Now) gibi yapımlarıyla sinema tarihinin efsane isimlerinden biri haline gelen Francis Ford Coppola'nın son filmi beklentiyi karşılamadı.
REBEL MOON – PART TWO: THE SCARGIVER
Zack Snyder imzalı yapımda Kora ve hayatta kalan savaşçılar, yeni evleri Veldt'i Realm'a karşı savunmaya hazırlanıyor.
MILLER'S GIRL
Martin Freeman, Jenna Ortega ile Bashir Salahuddin'in başrollerini paylaştığı film, bir profesör ile yetenekli öğrencisi arasındaki ilişkiye odaklanıyor.
VENOM: SON DANS
Tom Hardy'nin başrolde olduğu Venom serisinin üçüncü devam filmi Venom: The Last Dance (Venom: Son Dans) hem gişede beklentiyi karşılayamazken hem de izleyicinin beğenisini toplayamadı.
THE CROW
90'ların ses getiren filmi The Crow yıllar sonra yeni kadrosuyla izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Rupert Sanders'ın üstlendiği filmde başrolü Bill Skarsgard üstleniyor.
ARGYLLE: GİZLİ CASUS
Başrolünde Henry Cavill'in yer aldığı, Dua Lipa'nın ilk oyunculuk deneyimini sergilediği film, dünyayı dolaşan casus Argylle'ın ABD, Londra ve diğer egzotik yerlerdeki maceralarını konu ediyor.
JOKER: İKİLİ DELİLİK
2024'ün en fazla beklenen filmlerinden biri olan ve Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu, Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı "Joker: İkili Delilik" bazı kesimleri hayal kırıklığına uğrattı.
MEGAMIND VS. THE DOOM SYNDICATE
Letterboxd derecelendirmelerine göre, Megamind vs. the Doom Syndicate 2024'ün en kötü filmi olarak kabul ediliyor.
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