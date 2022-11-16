Kasım ayında hangi bitkiler ekilir?

Bakla

Bakla, baklagiller familyasına adını veren, gıda ve yem bitkisidir. A, B, C ve B2 vitaminleri içeren bakla, kötü kolestrolü düşürmeye yardımcı olur ve böbrek fonksiyonları temizler. Bakla, soğuk iklimlere dayanıklı bir bitki olduğu için, kasım ayında dikilebilir.