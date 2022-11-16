Kasım ayında hangi bitkiler ekilir?
Topraktan alınan verimle yakından ilgilenenler bilir ki, bitkilerin ekimini zamanında yapmak en önemli faktördür. Her bitkinin kendine has bir karakteri olduğunu düşünürsek, kasım ayında ekimi yapılacak bitkileri özenle seçmek gerekiyor. İşte kasım ayında ekilebilen bitkiler...
Bakla
Bakla, baklagiller familyasına adını veren, gıda ve yem bitkisidir. A, B, C ve B2 vitaminleri içeren bakla, kötü kolestrolü düşürmeye yardımcı olur ve böbrek fonksiyonları temizler. Bakla, soğuk iklimlere dayanıklı bir bitki olduğu için, kasım ayında dikilebilir.
Enginar
Enginar, papatyagiller familyasından mavi-mor renkli çiçekler açan, 50-150 cm boyunda bir bitkidir. Folat, C ve K vitaminleri, magnezyum, fosfor, potasyum ve demir açısından oldukçaz zengin olan enginar, kanser riskini düşürür ve kan basıncını düzenler. Enginar, Akdeniz ve Ege bölgesinde kasım ayında dikilebilir.
Bezelye
Bezelye, baklagillerden taze, yeşil kabuğu ile taneleri ya da yalnız taneleri yenilen bir bitki türüdür. A, B6, C, K vitaminleri, folat, magnezyum ve potasyum kaynağı olan bezelye, yüksek tansiyonu önler ve bağışıklı artırır. İlkbaharda hasadı yapılacak bezelyeler, kasım ayında ekilebilir.
Çilek
Çilek, gülgiller familyası içinde yer alan bir bitki cinsidir ve bu cins içinde yer alan türlerin meyvelerinin ortak adıdır. C vitamini, manganez, folat (B9 vitamini) ve potasyum açısından zengin olan çilek, kanı temizler ve romatizmaya iyi gelir. İyi tozlanma isteyen çilek, kasım ayında dikilebilir.
Marul
Marul, papatyagiller ailesinden geniş yeşil yapraklı, ılıman iklim sebzesidir. A, B1, B2, B3, C, E, K vitaminleri, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum ve çinko bakımından zengin olan marul, kansere karşı koruyucu etkilidir ve serbest radikallere karşı faydalıdır. İlkbahar, sonbahar ve yaz aylarında ekilebilen marul, kasım ayında dikilebilir.
Dereotu
Dereotu, maydanozgiller familyasından anavatanı Asya olan tek yıllık bir bitki türüdür. C vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve demir açısından zengin olan dereotu, anne sütünü artırır ve kemik gelişimini destekler. Tohumunun kalitesi oldukça önemli olan dereotu, kasım ayında dikilebilir.
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