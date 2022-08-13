Beef Rendang nedir, nasıl yapılır? Beef Rendang malzemeleri nelerdir, kaç kalori? Beef Rendang tarifi...

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:18

Endonezya'nın özel tariflerinden Beef Rendang, özel günler için hazırlanan çeşitli malzemelerin kullanıldığı bir lezzettir. Bu yöresel tadı gerçek tarifiyle denemek için Endonezya'ya gitmenize gerek yok. Sizler için Beef Rendang'in en hakiki ve otantik tarifini derledik. İşte çok konuşulan o tarifin ayrıntıları...

BEEF RENDANG MALZEMELERİ NELERDİR?



1.5 kg az yağlı sığır eti

8 tane arpacık soğan

3 diş sarımsak

Yarım litre hindistan cevizi sütü

2 çay kaşığı kişniş tohumu

2 çay kaşığı rezene tohumu

2 çay kaşığı kimyon tohumu

5 tane karanfil

4 küçük acı kırmızı biber

4 ince dilim limon kabuğu

1 çorba kaşığı limon suyu

2 tatlı kaşığı esmer şeker

1 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi



1 tarçın çubuğu



BEEF RENDANG Tarifi



Etleri orta büyüklükte çok küçük olmayacak şekilde küp küp doğrayın.

Hindistan cevizi sütünü bir tavanın içinde koyup, kaynatın. Burada önemli nokta sütün altın kahve rengine dönene kadar kaynamasıdır. Gerekirse az miktarda su eklenebilir. Gerekli rengi alınca soğuması için kenara alın.

Bir blender veya mutfak robotu kullanarak arpacık soğanı, sarımsak, biber, zencefil ve limon suyu ve kabuğunu bir macun kıvamına gelene kadar çektirin.

Daha sonra işniş, rezene, kimyon ve hindistan cevizini öğütün.



Ardından sütü tekrar ateşe alın ve süte öğütülmüş kişniş, rezene, kimyon ve hindistan cevizi ekleyin; sürekli karıştırarak 3 ila 4 dakika pişirin.

Eti de tavaya ekleyin; orta ateşte 3 ila 4 dakika daha veya etler kızarana kadar pişirin.

Son olarak şeker, hindistancevizi, karanfil, tarçın çubuğu, hindistancevizi sütü karıştırın. Malzemeleri kaynatın, ısıyı düşürün ve et yumuşayana kadar (yaklaşık 1 saat) pişirin. Damak tadınıza göre tuz ilave edip, servis yapabilirsiniz.

1 PORSİYON RENDAND KAÇ KALORİ?

Beef Rendang porsiyon başına 416 kaloridir.

BU TARİFE NE EŞLİK EDER?

Bu yemeğin yanına pilav, erişte ya da patates püresi ekleyebilirsiniz.