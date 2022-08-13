Beef Rendang nedir, nasıl yapılır? Beef Rendang malzemeleri nelerdir, kaç kalori? Beef Rendang tarifi...
Endonezya mutfağından Malezya, Singapur, Brunei ve Filipinler gibi komşu Güneydoğu Asya ülkelerinin mutfaklarına yayılan zengin bir et yemeği Beef Rendang, dünyaca bilinen, özgün bir zengin et yemeğidir. İşte, en orijinal tarifiyle Beef Rendang nedir, nasıl yapılır? Beef Rendang malzemeleri nelerdir? Beef Rendang tarifi...
Endonezya'nın özel tariflerinden Beef Rendang, özel günler için hazırlanan çeşitli malzemelerin kullanıldığı bir lezzettir. Bu yöresel tadı gerçek tarifiyle denemek için Endonezya'ya gitmenize gerek yok. Sizler için Beef Rendang'in en hakiki ve otantik tarifini derledik. İşte çok konuşulan o tarifin ayrıntıları...
BEEF RENDANG MALZEMELERİ NELERDİR?
- 1.5 kg az yağlı sığır eti
- 8 tane arpacık soğan
- 3 diş sarımsak
- Yarım litre hindistan cevizi sütü
- 2 çay kaşığı kişniş tohumu
- 2 çay kaşığı rezene tohumu
- 2 çay kaşığı kimyon tohumu
- 5 tane karanfil
- 4 küçük acı kırmızı biber
- 4 ince dilim limon kabuğu
- 1 çorba kaşığı limon suyu
- 2 tatlı kaşığı esmer şeker
- 1 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi
- 1 tarçın çubuğu
BEEF RENDANG Tarifi
- Etleri orta büyüklükte çok küçük olmayacak şekilde küp küp doğrayın.
- Hindistan cevizi sütünü bir tavanın içinde koyup, kaynatın. Burada önemli nokta sütün altın kahve rengine dönene kadar kaynamasıdır. Gerekirse az miktarda su eklenebilir. Gerekli rengi alınca soğuması için kenara alın.
- Bir blender veya mutfak robotu kullanarak arpacık soğanı, sarımsak, biber, zencefil ve limon suyu ve kabuğunu bir macun kıvamına gelene kadar çektirin.
- Daha sonra işniş, rezene, kimyon ve hindistan cevizini öğütün.
- Ardından sütü tekrar ateşe alın ve süte öğütülmüş kişniş, rezene, kimyon ve hindistan cevizi ekleyin; sürekli karıştırarak 3 ila 4 dakika pişirin.
- Eti de tavaya ekleyin; orta ateşte 3 ila 4 dakika daha veya etler kızarana kadar pişirin.
- Son olarak şeker, hindistancevizi, karanfil, tarçın çubuğu, hindistancevizi sütü karıştırın. Malzemeleri kaynatın, ısıyı düşürün ve et yumuşayana kadar (yaklaşık 1 saat) pişirin. Damak tadınıza göre tuz ilave edip, servis yapabilirsiniz.
1 PORSİYON RENDAND KAÇ KALORİ?
Beef Rendang porsiyon başına 416 kaloridir.
BU TARİFE NE EŞLİK EDER?
Bu yemeğin yanına pilav, erişte ya da patates püresi ekleyebilirsiniz.
Beef Rendang MasterChef Masterchef Türkiye tarif orijinal tarif malzeme malzemeleri Beef Rendang tarifi
Video Haberler
- Banka müdürünün rehin alındığı olayda yeni gelişme
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada
- 540 gramlık parmak bebeğe kök hücre mucizesi
- 'BALKIZ' doğaya bırakıldı
- Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu
- Kadıköy'de kadın cinayeti
- Rayları çalmaktan gözaltına alındılar
- İstanbul’da akıl almaz cinayet
- Yargıtay'dan çalışan emekliler için kötü haber
En Çok Okunan Haberler
-
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- 'Senin bineceğin tek otobüs...'
- Atama kararlarına Nurcu rektörden tepki
- Trafik sigortası primlerine zam yapıldı!
- Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan yanıt
- En yüksek oran hangi partide çıktı?
- 'Emniyet'teki dostlarını arayıp...'
- Resmi Gazete'de yayımlandı