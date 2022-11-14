Banduma nedir, nasıl yapılır? Banduma hangi yörenin yemeği?
Kastamonu'da halkın evdeki malzemeleri değerlendirmesiyle ortaya çıkan yöresel yemeklerden "banduma", lezzetiyle rağbet görmeye devam ediyor.
Banduma nedir?
Banduma, özel günlerde tavuk ya da hindi suyuna dilimlenmiş serme ekmeğinin bandırılması ile yapılır. Adını da bu bandırma işleminden almaktadır. Bandrılan serme ekmekleri tepsiye dizilir ve her katına bol eritilmiş tereyağ ve ceviz dökülür ortasına da hindi ya da tavuk eti konulur.
Banduma hangi yöreye aittir?
Banduma Kastamonu'ya özgü bir yemektir.
Banduma nasıl yapılır?
Malzemeleri:
1 Kg.lık böreklik un, 150 gr. ceviz içi, yarım hindi, 50 gr. tereyağı, tuz.
Hazırlanışı :
İlk önce hindi pişirilerek suyu elde edilir. Sonra un su ve tuz ile yoğrulur. Bu hamur yufka haline getirilerek pişirilir. Ceviz içi ufalanarak bir tepsi içinde önceden kızartılmış tereyağı ile yağlanır. Pişirilen hamurlar yufka halinde iken rulo şeklinde kesilir ve hazırlanmış olan hindi suyuna bandırılarak bir tepsiye dizilir. Bu tepsideki hamurların üzerine hindi eti parçaları ve ufalanarak yağlanmış ceviz içi konur ve yine hindi suyu ilave edilerek ocakta altı kızarana kadar pişirilir. Ocaktan çıkınca eritilmiş tereyağı dökülerek servise hazır hale getirilir.
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