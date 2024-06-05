Bir bardağı metabolizmayı çalıştırmaya yetiyor! Yağ yakımını destekliyor, kiloları yok ediyor...
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kışın aldığı fazla kilolardan kurtulmak isteyenler kolay kilo vermenin yollarını araştırıyor. Kilo vermek, bazen uzun bazen de kısa bir süreçte olabilir. Ancak bunların yanı sıra metabolizmanızı harekete geçirmek ve hızlı bir şekilde yağ yakmak için bazı bitki çaylarından faydalanabilirsiniz.
Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için doğru bir diyet ve spor programını uygulamanız gerekir. Bunun yanı sıra doğanın gücünden ve bitkilerin faydalarından da destek alabilirsiniz. Doğanın adeta mucizesi olan yeşil çayı kilo vermek için kullanabilirsiniz...
KOLAY KİLO VERMENİN MUCİZESİ: YEŞİL ÇAY
Yeşil çay, Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilen bir çay çeşidi olarak biliniyor. Diğer çaylar gibi yeşil çay da bu bitkinin yaprakları kurutulduktan sonra çeşitli işlemlerden geçirilerek üretilir. Ancak, yeşil çayın diğer çay çeşitlerinden farkı, yaprakların işlenme sürecinde oksidasyona uğramaması veya en az seviyede okside olmasıdır. Bu işlem, yeşil çayın rengini ve tadını etkiler.
Yeşil çay, özellikle Asya ülkelerinde uzun bir tarihe dayanan köklü bir geçmişe sahiptir ve sağlık faydalarıyla bilinir. Genellikle demlenerek veya çay poşetleri kullanılarak tüketilir. Hem sıcak hem de soğuk olarak içilebilir. Yeşil çayın vücuda pek çok faydası da bulunur. Özellikle diyet listelerinin vazgeçilmezi olan yeşil çay, kilo vermenize yardımcı olabilir.
YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI
Sağlığa yararlı biyoaktif bileşenler içerir.
Yeşil çay, her ne kadar lezzetli bir çay türü olsa da molalarda keyif almak için içilecek bir çaydan çok daha fazlasını vadeder. Yeşil çayın bir fincanı bile çok önemli miktarlarda biyoaktif bileşen içerir. Bunlar arasında en önemlilerinden bir tanesi olan polifenoller, vücutta inflamasyonun azaltılmasına yardımcı olarak birçok hastalığa karşı koruyu etki sağlar. Polifenoller arasında yeşil çaya özgü olan ve bu güçlü olumlu etkilerin birçoğundan sorumlu olan bileşen ise kateşinlerdir
Bilişsel fonksiyonları geliştirir
Yeşil çay, kahve kadar olmasa da içeriğinde önemli bir miktarda kafein barındırır. Bu miktar kafeinin gerginlik ve çarpıntı gibi olumsuz etkilerini göstermeden sağlık açısından olumlu etkilerini sağlaması için ideal miktar olarak tanımlanabilir. Kafein, gün içerisinde daha canlı ve zinde hissetmenizi sağlarken aynı zamanda bilişsel fonksiyonların korunmasına da yardımcı olur.
Yağ yakımını hızlandırarak formun korunmasına yardımcı olur
Yapılan birçok bilimsel araştırmada düzenli olarak yeşil çay tüketiminin yağ yakımını hızlandırdığı ve metabolizma hızını arttırdığı gibi önemli etkiler fark edilmiştir. Bu nedenle yeşil çay tüketiminin kilo kontrolünün sağlanmasını kolaylaştırdığı, kilo vermeyi hızlandırdığı ve obeziteyi önlemeye yardımcı olduğu öne sürülmektedir.
Kansere yakalanma riskini azaltır
Hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması ile ortaya çıkan kanser, dünya üzerinde kalp ve damar hastalıklarından sonra en çok ölüme neden olan ikinci hastalık grubudur. Yeşil çayın barındırdığı önemli antioksidan içeriği, hücrelerde oksidatif hasarın oluşumunu önleyerek göğüs kanseri, prostat kanseri ve kolorektal kanserler başta olmak üzere tüm kanser türlerine karşı koruyucu etki sağlar. Bu konuya ilişkin yapılan birçok bilimsel araştırmada da düzenli olarak yeşil çay tüketme alışkanlığı olan bireylerin kansere yakalanma konusunda çok daha düşük bir risk taşıdığını vurgulamaktadır. Yine aynı şekilde kanser tedavisi alan kişilerde de tedavide başarı oranının artırılması ve toparlanma süresinin kısaltılması açısından yeşil çay tüketimi oldukça etkilidir.
Kronik hastalıklarına karşı korur
Yeşil çayın önemli etkilerinden bir diğeri ise kronik hastalıklara karşı koruma sağlamasıdır. Yapılan bilimsel araştırmalara bakıldığında birçoğunda yeşil çayın insülin direncini azalttığı ve kan şekeri seviyelerini dengelediği görülmüştür. Bu özelliği sayesinde yeşil çay, diyabet hastalarında kan glukoz seviyesinin regüle edilmesini sağlarken sağlıklı bireylerde de hastalığa yakalanmayı önlemeye yardımcı olur.
Dünya genelinde ölümlere en çok neden olan kalp ve damar hastalıklarından korunmak için de yeşil çay oldukça değerli bir besindir. Düzenli olarak tüketildiğinde yeşil çay; kandaki total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürerek kalp ve damar hastalıklarına karşı önemli bir koruma sağlar.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel'den Ersan Şen'e tepki...
- Görevden alma yetkisi iptal edildi
- 'Gülen getirildi' iddiası üzerine açıklama
- Caner Özyurtlu'nun 'kira' açıklaması gündem oldu
- Erdoğan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Lise öğrencisi kız okulda intihar etti!
- Acun Ilıcalı'dan Hull City açıklaması!
- AKP'yi köşeye sıkıştıran 'Gökçek' sorusu
- Çağlayan Adliyesi'nde intihar!
- AYM kararı gündemde: 'Yetki' bilmecesi