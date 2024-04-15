Depresyonla mücadele etmek için 11 doğal yöntem

Hedefler belirleyin. Depresyondayken, hiçbir şeyi başaramayacağınızı düşünebilirsiniz. Bu da kendinizi daha kötü hissetmenize neden olur. Geri adım atmak için kendinize günlük hedefler belirleyin.

Cook, "Çok küçük başlayın" diyor. "Hedefiniz başarabileceğiniz bir şey olsun, örneğin her gün bulaşık yıkamak gibi."