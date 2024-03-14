Dünyaca ünlü yıldızdan depresyon itirafı: 'Oldukça çaresizim'
İtalya'nın önemli takımlarında forma giyen eski futbolcu Daniel Osvaldo, depresyonla mücadele ettiğini açıkladı. İtalyan isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımla ilgili, bazı kararlarla ilgili bazı itiraflarda bulunmam gerekiyor. Benim için zor ama sanırım zamanı geldi çünkü oldukça çaresizim ve durumum hiç de iyi değil" ifadelerini kullandı.
Kariyerinde Inter, Roma, Fiorentina ve Juventus gibi önemli takımların formasını giyen ve 2020 yılında futbol hayatını noktalayan İtalyan forvet Daniel Osvaldo, çarpıcı paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osvaldo, son dönemde depresyona girdiğini açıkladı.
Daniel Osvaldo
Osvaldo yaptığı paylaşımda, "Hayatımla ilgili, bazı kararlarla ilgili bazı itiraflarda bulunmam gerekiyor. Benim için zor ama sanırım zamanı geldi çünkü oldukça çaresizim ve durumum hiç de iyi değil. Uzun süredir beni bazı bağımlılıklara, alkol ve uyuşturucuya sürükleyen depresyonla mücadele ettiğimi söyleme ihtiyacı duyuyorum, hayatın kontrolden çıktığını hissediyorum" dedi.
Kariyerinde 288 maça çıkan Osvaldo, 87 gol atarken 25'te gol pası verdi.
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