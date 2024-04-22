Diyetisyen, kalp damar hastalıklarından korunmanın sırrını açıkladı: 'Düzenli şekilde yenilirse...'

MEYVELER SİRKELİ SUDA YIKANMAMALI

Meyvelerin doğru yıkanmasının da önemli olduğunun altını çizen Dyt. Aksoy, “En önemlisi meyveleri doğru yıkamak ve kesme tahtası olarak da mikrobiyal yük olmaması adına sadece meyve keseceğiniz bir cam kesme tahtasını tercih etmektir. Meyvelerin üzerindeki kimyasalları yok etmek için bilinen yanlışlardan biri de sirkeli su kullanmaktır, bu uygulama sudaki asiditeyi artırdığından kimyasal kalıntıları da artırır. Bunun yerine kullanılacak en iyi yöntem meyveleri akan suyun altında yıkayıp, evde kullanılan karbonatın 2 çay kaşığı kadarını 2 litre suya koyup, 10 dakika bu suda bekletip sonrasında meyve fırçası ile akan suyla tekrar yıkamanız ve doğradıktan hemen sonra tüketmenizdir. Bu, vitamin ve mineralden maksimum faydalanmak adına son derece önemlidir" dedi.