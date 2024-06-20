Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye de listede

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın iyi kurabiyelerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2024 Perşembe, 17:37
Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye de listede

1. PETTICOAT TAILS / İSKOÇYA

Petticoat Tails, tereyağlı kurabiye bisküvilerine özellikle düşkün olduğu söylenen İskoç Kraliçesi Mary'ninki de dahil olmak üzere, 16. yüzyıldan kalma özenle hazırlanmış Petticoat Tailsleri yaratmak için kullanılan kumaş parçalarına benzeyerek kendine özgü adını ve ayırt edici şeklini kazandı. 

Bununla birlikte, başka bir teori, adlarının küçük bisküviler için kullanılan eski Fransızca terim olan petits cotés'den türetilmiş olabileceğini iddia ediyor.

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye de listede

2. MAKROUD EL LOUSE / CEZAYİR

Badem, yumurta, şeker ve portakal suyu içeren makroud el louise Cezayir'e ait bir kurabiye çeşididir. Hafifçe kızarana kadar pişirilen bu kurabiyeler, tamamen kaplanmaları için pudra şekerine atılır.

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye de listede

3. ALFAJORES / ARJANTİN

Arjantinli alfajores, aralarında süt reçeli bulunan iki yuvarlak, ufalanan tatlı kurabiyeden oluşan sandviç kurabiyeleridir. Kombinasyon daha sonra bir çikolata tabakasıyla kaplanır veya şekerleme şekeri serpilir.

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye de listede

4. STROOPWAFEL / HOLLANDA

Bu Hollanda kurabiyeleri, iki ince gofret arasına sıkıştırılmış çok ince bir şurup, şeker, tereyağı ve tarçın tabakasından oluşur. Stroopwafels, 18. yüzyılın sonlarında Gouda şehrinde icat edildi.

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye de listede

5. MELOMAKARONA / YUNANİSTAN 

Her ne kadar antik Fenike kökenli oldukları düşünülse de melomakaronalar günümüzde tipik bir Yunan Noel ikramıdır. Bu irmik kurabiyeleri geleneksel olarak bal, portakal kabuğu rendesi, tarçın, zeytinyağı ve bazen konyak ile tatlandırılır.

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye de listede

6. MARRANITOS / MEKSİKA

Marranito veya puerquito, geleneksel bir Meksika pan dulce (tatlı ekmek) çeşididir. Bu pan dulce kurabiye benzeri küçük kekler genelde domuz şeklindedir ve zencefille tatlandırılır.

Kurabiye, un, tarçın, zencefil, yenibahar, kabartma tozu, karbonat, tereyağı, tuz, şeker, pekmez, ayran ve yumurtanın karışımından yapılıyor.

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye de listede

7. CHOCOLATE CHIP COOKIE / AMERİKA

Genellikle bir bardak süt veya bir fincan sıcak çay veya kahvenin eşlik ettiği çikolatalı kurabiyeler, lezzet açısından tuzlu ve tatlı arasında iyi dengelenmiş, yumuşak çiğneme dokusuna sahip ve eriyen küçük çikolata parçalarıyla doldurulmuş, bir nesil Amerikalıyı eski çocukluk günlerine geri getiriyor. 

 
Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye de listede

Listede Türkiye'den de lezzetler var, 14'üncü sırada İzmir bombası, 47'nci sırada ise Acıbadem kurabiyesi yer aldı. 

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