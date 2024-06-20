Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı: Türkiye de listede
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın iyi kurabiyelerini açıkladı.
1. PETTICOAT TAILS / İSKOÇYA
Petticoat Tails, tereyağlı kurabiye bisküvilerine özellikle düşkün olduğu söylenen İskoç Kraliçesi Mary'ninki de dahil olmak üzere, 16. yüzyıldan kalma özenle hazırlanmış Petticoat Tailsleri yaratmak için kullanılan kumaş parçalarına benzeyerek kendine özgü adını ve ayırt edici şeklini kazandı.
Bununla birlikte, başka bir teori, adlarının küçük bisküviler için kullanılan eski Fransızca terim olan petits cotés'den türetilmiş olabileceğini iddia ediyor.
2. MAKROUD EL LOUSE / CEZAYİR
Badem, yumurta, şeker ve portakal suyu içeren makroud el louise Cezayir'e ait bir kurabiye çeşididir. Hafifçe kızarana kadar pişirilen bu kurabiyeler, tamamen kaplanmaları için pudra şekerine atılır.
3. ALFAJORES / ARJANTİN
Arjantinli alfajores, aralarında süt reçeli bulunan iki yuvarlak, ufalanan tatlı kurabiyeden oluşan sandviç kurabiyeleridir. Kombinasyon daha sonra bir çikolata tabakasıyla kaplanır veya şekerleme şekeri serpilir.
4. STROOPWAFEL / HOLLANDA
Bu Hollanda kurabiyeleri, iki ince gofret arasına sıkıştırılmış çok ince bir şurup, şeker, tereyağı ve tarçın tabakasından oluşur. Stroopwafels, 18. yüzyılın sonlarında Gouda şehrinde icat edildi.
5. MELOMAKARONA / YUNANİSTAN
Her ne kadar antik Fenike kökenli oldukları düşünülse de melomakaronalar günümüzde tipik bir Yunan Noel ikramıdır. Bu irmik kurabiyeleri geleneksel olarak bal, portakal kabuğu rendesi, tarçın, zeytinyağı ve bazen konyak ile tatlandırılır.
6. MARRANITOS / MEKSİKA
Marranito veya puerquito, geleneksel bir Meksika pan dulce (tatlı ekmek) çeşididir. Bu pan dulce kurabiye benzeri küçük kekler genelde domuz şeklindedir ve zencefille tatlandırılır.
Kurabiye, un, tarçın, zencefil, yenibahar, kabartma tozu, karbonat, tereyağı, tuz, şeker, pekmez, ayran ve yumurtanın karışımından yapılıyor.
7. CHOCOLATE CHIP COOKIE / AMERİKA
Genellikle bir bardak süt veya bir fincan sıcak çay veya kahvenin eşlik ettiği çikolatalı kurabiyeler, lezzet açısından tuzlu ve tatlı arasında iyi dengelenmiş, yumuşak çiğneme dokusuna sahip ve eriyen küçük çikolata parçalarıyla doldurulmuş, bir nesil Amerikalıyı eski çocukluk günlerine geri getiriyor.
Listede Türkiye'den de lezzetler var, 14'üncü sırada İzmir bombası, 47'nci sırada ise Acıbadem kurabiyesi yer aldı.
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