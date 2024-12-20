Fazla tüketildiğinde hastalıklara sebep oluyor, beden sağlığınızı bozuyor: Bağışıklık sistemini zayıflatan 8 besin

Bağışıklık sistemi, vücudu hastalıklara karşı koruyan bir savunma mekanizmasıdır. Güçlü bir bağışıklık sistemi sağlıklı bir yaşamın temelidir. Ancak, tükettiğimiz bazı besinler bağışıklık sistemimizi olumsuz etkileyebilir ve bizi hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirebilir. İşte, bağışıklık sistemini zayıflatan 8 besin...