Hindi dolması nasıl yapılır? Hindi dolmasının malzemeleri neler?

HİNDİ DOLMASI NASIL HAZIRLANIR?

Bademler suda haşlanarak kabukları soyulur ve pembeleşinceye kadar yağda kavrulur. Kuşbaşı et yağda pişinceye kadar kavrulur daha sonra yarım pişmiş pirinç, badem, karabiber ve yenibahar ile karıştırılır. Bu iç hindinin içine doldurulur ve açık olan her tarafı dikilir. Hindi bir tencereye yerleştirilerek üstüne su eklenir ve pişirilir, daha sonra çıkarılıp üstüne salça veya yoğurt sürülerek ısıtılmış fırında da 15-20 dakika pişirilir.