Hindi dolması nasıl yapılır? Hindi dolmasının malzemeleri neler?

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2022 Perşembe, 15:55
<p>Hem Türkiye'de hem de dünya mutfağında sıklıkla tercih edilen hindi dolması, Mardin ve Kocaeli'nin de yöresel lezzetlerinden. Lezzetiyle damaklarda tat bırakan hindi dolmasının tarifi, yemek yapmayı sevenler tarafından merak ediliyor. İşte hindi dolmasının tarifi...</p>

Hem Türkiye'de hem de dünya mutfağında sıklıkla tercih edilen hindi dolması, Mardin ve Kocaeli'nin de yöresel lezzetlerinden. Lezzetiyle damaklarda tat bırakan hindi dolmasının tarifi, yemek yapmayı sevenler tarafından merak ediliyor. İşte hindi dolmasının tarifi...

<p><strong>HİNDİ DOLMASININ MALZEMELERİ NELER?</strong></p> <p>Malzemeler: Kesilmiş ve temizlenmiş 1 adet hindi, 100 gr Çiğ badem içi, 2 su bardağı pirinç, 250 gram ufak kuşbaşı et, karabiber, yenibahar, tuz.</p>

HİNDİ DOLMASININ MALZEMELERİ NELER?

Malzemeler: Kesilmiş ve temizlenmiş 1 adet hindi, 100 gr Çiğ badem içi, 2 su bardağı pirinç, 250 gram ufak kuşbaşı et, karabiber, yenibahar, tuz.

<p><strong>HİNDİ DOLMASI NASIL HAZIRLANIR?</strong></p> <p>Bademler suda haşlanarak kabukları soyulur ve pembeleşinceye kadar yağda kavrulur. Kuşbaşı et yağda pişinceye kadar kavrulur daha sonra yarım pişmiş pirinç, badem, karabiber ve yenibahar ile karıştırılır. Bu iç hindinin içine doldurulur ve açık olan her tarafı dikilir. Hindi bir tencereye yerleştirilerek üstüne su eklenir ve pişirilir, daha sonra çıkarılıp üstüne salça veya yoğurt sürülerek ısıtılmış fırında da 15-20 dakika pişirilir. </p>

HİNDİ DOLMASI NASIL HAZIRLANIR?

Bademler suda haşlanarak kabukları soyulur ve pembeleşinceye kadar yağda kavrulur. Kuşbaşı et yağda pişinceye kadar kavrulur daha sonra yarım pişmiş pirinç, badem, karabiber ve yenibahar ile karıştırılır. Bu iç hindinin içine doldurulur ve açık olan her tarafı dikilir. Hindi bir tencereye yerleştirilerek üstüne su eklenir ve pişirilir, daha sonra çıkarılıp üstüne salça veya yoğurt sürülerek ısıtılmış fırında da 15-20 dakika pişirilir. 

<p>Hindinin içine isteğe bağlı, kuş üzümü de konabilir. Ayrıca yalnız fırında da pişirilebilir. </p>

Hindinin içine isteğe bağlı, kuş üzümü de konabilir. Ayrıca yalnız fırında da pişirilebilir. 

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