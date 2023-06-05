İstanbul'a yakın kamp alanları

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2023 Pazartesi, 12:56
<p>Haziran ayının gelmesiyle birlikte, İstanbul'da yaşayan doğa severler, kamp yapmak için en ideal rotaları araştırıyor. İşte, İstanbul'a yakın ve ücretsiz kamp alanları...</p>

Haziran ayının gelmesiyle birlikte, İstanbul'da yaşayan doğa severler, kamp yapmak için en ideal rotaları araştırıyor. İşte, İstanbul'a yakın ve ücretsiz kamp alanları...

<p><strong>Dut Limanı Koyu - Tekirdağ</strong></p> <p>Doğal Sit-Nitelikli Koruma Alanı statüsünde bulunan tabiat harikası "Dut Limanı Koyu" Tekirdağ, Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıkta bulunan Dut Limanı Koyu ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan bir mesire alanı. Alanda kamp yapmaya izin veriliyor fakat ateş yakılamıyor. Alana özel araçla ulaşılabiliyor.</p>

Dut Limanı Koyu - Tekirdağ

Doğal Sit-Nitelikli Koruma Alanı statüsünde bulunan tabiat harikası "Dut Limanı Koyu" Tekirdağ, Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıkta bulunan Dut Limanı Koyu ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan bir mesire alanı. Alanda kamp yapmaya izin veriliyor fakat ateş yakılamıyor. Alana özel araçla ulaşılabiliyor.

<p><strong>İğneada Longoz Ormanları - Kırklareli</strong></p> <p>Dünyada birkaç yerde örnekleri görülen ve Türkiye'nin en büyük Longoz Subasar Ormanları, 2007 yılında Milli Park ilan edilerek tamamen koruma altına alındı. İğneada'nın etrafını çevreleyen bu doğa harikası oluşum, fauna ve flora çeşitliliği ile Türkiye'nin en önemli doğal yaşam alanlarından biri. Alanda kamp yapmak serbest fakat ateş yakılamıyor.</p>

İğneada Longoz Ormanları - Kırklareli

Dünyada birkaç yerde örnekleri görülen ve Türkiye'nin en büyük Longoz Subasar Ormanları, 2007 yılında Milli Park ilan edilerek tamamen koruma altına alındı. İğneada'nın etrafını çevreleyen bu doğa harikası oluşum, fauna ve flora çeşitliliği ile Türkiye'nin en önemli doğal yaşam alanlarından biri. Alanda kamp yapmak serbest fakat ateş yakılamıyor.

<p><strong>İstanbul - Kilimli Koyu</strong></p> <p>Kilimli Koyu, İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Ağva semtinde bulunuyor. Şile merkeze yaklaşık 45 km uzaklıkta bulunan koy, doğa severlere harika bir manzara sunuyor. </p>

İstanbul - Kilimli Koyu

Kilimli Koyu, İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Ağva semtinde bulunuyor. Şile merkeze yaklaşık 45 km uzaklıkta bulunan koy, doğa severlere harika bir manzara sunuyor. 

<p><strong>Uçmakdere - Tekirdağ</strong></p> <p>Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'ne bağlı eski bir Rum köyü olan Uçmakdere eski yerleşim dokusunu ve yaşam kültürünü devam ettirme.</p> <p>İstanbul'a olan yakınlığı sayesinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Uçmakdere, Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde ziyaretçilerine yöresel köy ürünleri ve köy yaşamıyla  buluşmanın keyfini yaşatıyor.</p>

Uçmakdere - Tekirdağ

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'ne bağlı eski bir Rum köyü olan Uçmakdere eski yerleşim dokusunu ve yaşam kültürünü devam ettirme.

İstanbul'a olan yakınlığı sayesinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Uçmakdere, Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde ziyaretçilerine yöresel köy ürünleri ve köy yaşamıyla  buluşmanın keyfini yaşatıyor.

<p><strong>Ballıkayalar Tabiat Parkı - Kocaeli</strong></p> <p>Tabiatı koruma alanı olan Ballıkayalar Vadisi, Gebze ilçesi sınırları içindeki Tavşanlı Köyü yakınlarında bulunuyor. Adını bölgedeki büyük bir mağarayı kovan olarak kullanan arıların, buralarda peteklerini ve ballarını yapmaları sonucu aldığı söylenen alanda kamp yapmak serbest.</p>

Ballıkayalar Tabiat Parkı - Kocaeli

Tabiatı koruma alanı olan Ballıkayalar Vadisi, Gebze ilçesi sınırları içindeki Tavşanlı Köyü yakınlarında bulunuyor. Adını bölgedeki büyük bir mağarayı kovan olarak kullanan arıların, buralarda peteklerini ve ballarını yapmaları sonucu aldığı söylenen alanda kamp yapmak serbest.

<p><strong>Yedigöller Mili Parkı - Bolu</strong></p> <p><span style="background-color: #ffffff; color: #2b2b2b;">Milli park bünyesinde Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olarak 7 göl bulunuyor. </span><span style="background-color: #ffffff; color: #2b2b2b;">Çok sayıda bitki türünü içeren milli park, ülkemizin en güzel, karışık doğal ormanlarına sahip. Alanda kamp yapmak ise serbest.</span></p>

Yedigöller Mili Parkı - Bolu

Milli park bünyesinde Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olarak 7 göl bulunuyor. Çok sayıda bitki türünü içeren milli park, ülkemizin en güzel, karışık doğal ormanlarına sahip. Alanda kamp yapmak ise serbest.

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