İstanbul'a yakın kamp alanları

İğneada Longoz Ormanları - Kırklareli

Dünyada birkaç yerde örnekleri görülen ve Türkiye'nin en büyük Longoz Subasar Ormanları, 2007 yılında Milli Park ilan edilerek tamamen koruma altına alındı. İğneada'nın etrafını çevreleyen bu doğa harikası oluşum, fauna ve flora çeşitliliği ile Türkiye'nin en önemli doğal yaşam alanlarından biri. Alanda kamp yapmak serbest fakat ateş yakılamıyor.