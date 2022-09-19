Ekranların sevilen yemek programı Masterchef'te yapılan yemekler, izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor. Geçen sene de ortalığı kasıp kavuran Kayseri Yağlaması, bu sezonda da iştah kabartan sunumu ve lezzetiyle ön plana çıktı.

Peki, Kayseri yağlaması nasıl yapılır? Kayseri yağlaması hamuru ve içi nasıl olmalı?