Kayseri yağlaması nasıl yapılır? Kayseri yağlaması hamuru ve içi nasıl olmalı?
Ekranların sevilen yemek programı Masterchef'te yapılan yemekler, izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor. Geçen sene de ortalığı kasıp kavuran Kayseri Yağlaması, bu sezonda da iştah kabartan sunumu ve lezzetiyle ön plana çıktı.
Peki, Kayseri yağlaması nasıl yapılır? Kayseri yağlaması hamuru ve içi nasıl olmalı?
KAYSERİ YAĞLAMASI MALZEMELERİ NELERDİR?
Hamuru için gerekli malzemeler:
Yarım kg un
1 bardak su
Yarım su bardağı süt
10 gr. yaş maya
1 yemek kaşığı şeker
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Kıymalı harç içi için gerekli malzemeler:
2 yemek kaşığı tereyağı
350 gr. kıyma
2 tane kuru soğan
3 tane yeşil sivri biber
6-7 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1,5 su bardağı su
Pul biber
Tuz
KAYSERİ YAĞLAMASI NASIL YAPILIR?
Su, süt, şeker, maya ve sıvı yağı derin bir kaba alıp, maya eriyinceye kadar iyice harmanlayın. Karışıma unu azar azar ekleyerek, yumuşak bir hamur elde edin. Ardından tuzu ekleyip, iyice yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru mayalanması için bir saat dinlendirin.
Hamur mayalanırken iç harcı hazırlayın. İç için gerekli malzemeleri yemeklik doğrayın. Tavayı ateşe alıp ısıtın ve tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyince soğanı tavaya alın ve iyice pişirin. Ardından kıymayı ekleyip kavurun, daha sonra biberi ekleyin.
Domatesleri ve salçaları ekleyip, bir kez daha kavurun. Son olarak harca, baharatları ve suyu ekleyin.
Tüm sebzeler yumuşayıp, su yarı yarıya çekinceye kadar pişirin. Harcınızın biraz ıslak kalmasına özen gösterin. Çok kavurup, kurutmayın.
Mayalanan hamurdan 12 beze elde edin. Bezelerin her birini un serpilmiş tezgâhta pasta tabağı büyüklüğünde açın. Yağsız tavada her bir hamuru ters düz ederek pişirin.
Hamurun birisini servis tabağınıza alın. Üzerine kıymalı harçtan bol bol sürün. Diğer hamuru üzerine yerleştirin bu şekilde bir kat hamur bir kat kıyma olacak şekilde kat kat yerleştirin.
4 dilim olacak şekilde keserek servis edin. Dilerseniz yanında yoğurt ve üzerine maydanoz ile de servis edebilirsiniz.
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