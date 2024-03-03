Listede Türkiye'de var: Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı

3. Pastel de Belém

Pastel de Belém, geleneksel bir Portekiz yumurtalı muhallebi tartıdır ve ünlü pastel de nata'nın öncüsüdür. Turtalar, süt, yumurta, şeker, limon ve tarçın karışımıyla doldurulmuş bir hamur işi kabuğundan yapılır.

Pastel de Belém'in ilk tarifi, Jerónimos manastırının rahipleri tarafından üretildiği 1837 yılına kadar uzanıyor.