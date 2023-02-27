Mart ayı sebzeleri nelerdir? Mart ayında hangi sebzeler tüketilmeli?
Mevsim değişikliğinin yaşandığı mart ayında, bağışıklık sistemini destekleyici besinler tüketmek, sağlığımız açısından önemli bir rol oynuyor. Sebzeler, bu besinler arasında elbette ki önemli rol oynuyor. Manavdan sebzeleri seçerken mart ayında en lezzetli olanları seçmekse önemli. İşte mart ayının sebzeleri...
Pırasa
Fosfor, demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, A vitamini, C vitamini, B6 vitamini ve K vitamini açısından oldukça zengin olan pırasa, kronik iltihap riskini azaltıyor. Pırasa, mart ayının en lezzetli sebzelerinden.
Turp
B6 vitamini, fosfor, potasyum ve magnezyum açısından oldukça zengin olan turp, kolajen oluşumuna katkı sağlıyor. Turp, mart ayının en lezzetli sebzelerinden.
Lahana
Kalp hastalıklarına ve cilt bozukluklarına karşı oldukça etkili koruma sağlayan lahana, mart ayının en lezzetli sebzelerinden.
Karnabahar
Kalp hastalıklarına ve kansere karşı koruyuculuğu olan karnabahar, kan şekerini düzenliyor ve zihinin dinlenmesine yardımcı oluyor. Kemikleri güçlendirirken, enfeksiyonla savaşan karnabahar, mart ayında tüketilebilir.
Ispanak
Bol miktarda B vitamini, C vitamini, E vitamini, magnezyum, demir ve kalsiyum içeren ıspanak göz sağlığı için yararlı. Pıhtılaşmayı yavaşlatırken kalp ve damar hastalıklarına karşı savaşan ıspanak, mart ayında tüketilebilir.
Havuç
Bağışıklığı destekleyen ve kanserle savaşan havuç, aynı zamanda yaraların iyileşmesine de yardımcı oluyor. Havuç, mart ayının en lezzetli sebzelerinden.
Brokoli
Brokoli, kalp sağlığını koruyor ve kan şekerini düzenliyor. Kansere karşı da koruyucu etkisi olan ve diş sağlığını destekleyen brokoli, mart ayında tüketilebilir.
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