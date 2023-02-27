Mart ayı sebzeleri nelerdir? Mart ayında hangi sebzeler tüketilmeli?

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2023 Pazartesi, 16:28
<p>Mevsim değişikliğinin yaşandığı mart ayında, bağışıklık sistemini destekleyici besinler tüketmek, sağlığımız açısından önemli bir rol oynuyor. Sebzeler, bu besinler arasında elbette ki önemli rol oynuyor. Manavdan sebzeleri seçerken mart ayında en lezzetli olanları seçmekse önemli. İşte mart ayının sebzeleri... </p>

Mevsim değişikliğinin yaşandığı mart ayında, bağışıklık sistemini destekleyici besinler tüketmek, sağlığımız açısından önemli bir rol oynuyor. Sebzeler, bu besinler arasında elbette ki önemli rol oynuyor. Manavdan sebzeleri seçerken mart ayında en lezzetli olanları seçmekse önemli. İşte mart ayının sebzeleri... 

<p><strong>Pırasa</strong></p> <p>Fosfor, demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, A vitamini, C vitamini, B6 vitamini ve K vitamini açısından oldukça zengin olan pırasa, kronik iltihap riskini azaltıyor. Pırasa, mart ayının en lezzetli sebzelerinden.</p>

Pırasa

Fosfor, demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, A vitamini, C vitamini, B6 vitamini ve K vitamini açısından oldukça zengin olan pırasa, kronik iltihap riskini azaltıyor. Pırasa, mart ayının en lezzetli sebzelerinden.

<p><strong>Turp</strong></p> <p>B6 vitamini, fosfor, potasyum ve magnezyum açısından oldukça zengin olan turp, kolajen oluşumuna katkı sağlıyor. Turp, mart ayının en lezzetli sebzelerinden.</p>

Turp

B6 vitamini, fosfor, potasyum ve magnezyum açısından oldukça zengin olan turp, kolajen oluşumuna katkı sağlıyor. Turp, mart ayının en lezzetli sebzelerinden.

<p><strong>Lahana</strong></p> <p>Kalp hastalıklarına ve cilt bozukluklarına karşı oldukça etkili koruma sağlayan lahana, mart ayının en lezzetli sebzelerinden.</p>

Lahana

Kalp hastalıklarına ve cilt bozukluklarına karşı oldukça etkili koruma sağlayan lahana, mart ayının en lezzetli sebzelerinden.

<p><strong>Karnabahar</strong></p> <p>Kalp hastalıklarına ve kansere karşı koruyuculuğu olan karnabahar, kan şekerini düzenliyor ve zihinin dinlenmesine yardımcı oluyor. Kemikleri güçlendirirken, enfeksiyonla savaşan karnabahar, mart ayında tüketilebilir.</p>

Karnabahar

Kalp hastalıklarına ve kansere karşı koruyuculuğu olan karnabahar, kan şekerini düzenliyor ve zihinin dinlenmesine yardımcı oluyor. Kemikleri güçlendirirken, enfeksiyonla savaşan karnabahar, mart ayında tüketilebilir.

<p><strong>Ispanak</strong></p> <p>Bol miktarda B vitamini, C vitamini, E vitamini, magnezyum, demir ve kalsiyum içeren ıspanak göz sağlığı için yararlı. Pıhtılaşmayı yavaşlatırken kalp ve damar hastalıklarına karşı savaşan ıspanak, mart ayında tüketilebilir.</p>

Ispanak

Bol miktarda B vitamini, C vitamini, E vitamini, magnezyum, demir ve kalsiyum içeren ıspanak göz sağlığı için yararlı. Pıhtılaşmayı yavaşlatırken kalp ve damar hastalıklarına karşı savaşan ıspanak, mart ayında tüketilebilir.

<p><strong>Havuç</strong></p> <p>Bağışıklığı destekleyen ve kanserle savaşan havuç, aynı zamanda yaraların iyileşmesine de yardımcı oluyor. Havuç, mart ayının en lezzetli sebzelerinden.</p>

Havuç

Bağışıklığı destekleyen ve kanserle savaşan havuç, aynı zamanda yaraların iyileşmesine de yardımcı oluyor. Havuç, mart ayının en lezzetli sebzelerinden.

<p><strong>Brokoli</strong></p> <p>Brokoli, kalp sağlığını koruyor ve kan şekerini düzenliyor. Kansere karşı da koruyucu etkisi olan ve diş sağlığını destekleyen brokoli, mart ayında tüketilebilir. </p>

Brokoli

Brokoli, kalp sağlığını koruyor ve kan şekerini düzenliyor. Kansere karşı da koruyucu etkisi olan ve diş sağlığını destekleyen brokoli, mart ayında tüketilebilir. 

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