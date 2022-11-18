Nevzine nerenin tatlısı? Nevzine nasıl yapılır?

Nevzine, şerbetli tatlılardandır. Kayseri yöresi tatlılarındandır. Kayseri Nevzinesi 22 Kasım 2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi ve patent aldı.

Nevzine nasıl yapılır? Nevzine için hangi malzemeler gerekli?