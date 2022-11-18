Nevzine nerenin tatlısı? Nevzine nasıl yapılır?
Nevzine, şerbetli tatlılardandır. Kayseri yöresi tatlılarındandır. Kayseri Nevzinesi 22 Kasım 2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi ve patent aldı.
Nevzine nasıl yapılır? Nevzine için hangi malzemeler gerekli?
Nevzine malzemeleri
Malzemesi İçin:
Yaklaşık 1 kg un,
1 adet yumurta,
1 su bardağı ceviz,
1 su bardağı tahin,
1 su bardağı sıvı yağı,
2 yemek kaşığı sirke,
2 çay kaşığı karbonat,
1 su bardağı süt,
1 paket margarin.
Şerbeti İçin:
3 su bardağı toz şeker,
2 su bardağı su,
1 çay bardağı pekmez.
Nevzine nasıl yapılır?
Şerbeti için; geniş bir tencere içine suyu, toz şekeri koyalım ve kaynatalım.
Şerbet kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alalım. (bu kısmı çok önemli )
Şerbet ılıdıktan sonra içine pekmezi ilave edelim ve karıştırıp soğumaya bırakalım.
Margarini kısık ateşte eritip soğutalım.
Bir kaba erittiğimiz margarini, sütü, sıvı yağı, sirkeyi koyalım ve karıştıralım.
Üzerine yumurtayı, tahini koyalım ve karıştıralım.
Sonra biraz unu, karbonatı, cevizi koyalım ve karıştıralım.
Daha sonra unu azar azar ilave edip ele yapışmayan bir hamur yoğuralım.
Hamuru fırın tepsisine dökelim ve elimizle iyice yayalım.
Çatalın ters tarafıyla hamurun üzerinde durup çekerek hamura dalgalı bir şekil verelim ve kare olacak şekilde bıçakla keselim.
Önceden ısıtılmış 180° fırında kızarana kadar pişirelim.
Fırından çıkarttıktan 5-6 dakika sonra nevzinenin üzerine soğuk şerbeti dökelim ve soğuk olarak servis yapalım.
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