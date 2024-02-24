Pazar kahvaltısına çok yakışacak: Pratik bazlama tarifi...
Pazar sabahına nefis bir kahvaltı ile başlamak, keyifli bir hafta sonu ritüelidir. İşte size, sofranıza renk katacak, pratikliği ile öne çıkan bir tarif: Pratik Bazlama! Sadece birkaç malzeme ile hazırlayabileceğiniz bu lezzetli tarif, sevdiklerinizle geçirdiğiniz kahvaltılara ayrı bir keyif katacak.
Pratikliği, lezzeti ve doyuruculuğuyla ön plana çıkan bu tarif, sevilen pazar kahvaltılarınıza yeni bir soluk getirecek. Artık pazar kahvaltıları, mis gibi kokan sıcacık bazlama kokularıyla anlam kazanacak. İşte pratik bazlama...
MALZEMELER
2 su bardağı un
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
Yarım paket yaş maya veya 1 tatlı kaşığı kuru maya
2 yemek kaşığı sıvı yağ
YAPILIŞI
Ilık sütün içerisine maya ve şeker eklenip karıştırılır. Mayanın köpürmesi beklenir.
Un bir kaba alınır, ortası havuz gibi açılır. Ortaya tuz eklenir.
Mayalı karışım ve sıvı yağ ilave edilerek yavaş yavaş karıştırılır.
Karışım yoğurmaya başlanır ve azar azar su eklenerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğrulur.
Hamurun üzerini örtülür, ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakılır. Hamur iki katına çıkmalı.
Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparılıp yuvarlanır ve tezgahın üzerinde dinlendirilir.
Her parça un serpilmiş tezgah üzerinde merdane yardımıyla açılır. Yaklaşık olarak yarım cm kalınlığında açılır.
Açılan hamurlar tavada arkalı önlü pişirilir.
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