Taco nasıl yapılır? Taco hangi ülkenin yemeğidir?
Taco için hangi malzemeler gerekir?
Yapımında tortilla ekmeği, et, peynir ve çeşitli sebzeler kullanılır. Ayrıca, yanında bazı garnitürler de tüketilebilir.
Taco nasıl yapılır?
Taco içini hazırlamak için; küçük boy kuru soğan küçük parçalar halinde doğranır. Kabuğu soyulan domates, rendeleyerek püre haline getirilir. Taze kişniş yapraklarını incecik kıyılır.
Kuru soğanlarla birlikte tavaya alınan orta yağlı dana kıyma, zeytinyağı ilavesiyle birlikte hafif bir renk alana kadar kavurulur.
Domates salçası, acı sos ve domates püresi katılan kıymalı iç harcı, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir.
Tuz, kimyon ve incecik kıyılmış kişniş yaprakları iç harca eklenir. 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alınır.
Küçük boy tortilla ekmekleri temiz bir tavada ya da fırında kısa süre ısıtılır.
Sıcak tortilla ekmekleri, bir kabuk gibi katlayıp iç kısımları hazırlanan iç harçla doldurulur
Üzerlerine ince kıyılmış kıvırcık marul, domates, kuru soğan küpleri ve rendelenmiş peynir karışımı eklediğiniz tacoları, ekşi krema ya da çırpılmış süzme yoğurt eşliğinde bekletmeden servis edebilirsiniz.
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