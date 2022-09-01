Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu: İşte illerin IQ sıralaması

Zeka Testi Merkezi isimli internet sitesi, kullanıcılara yaşadığı şehirleri sorarak yaptığı zeka testinin sonuçlarını paylaştı. IQ ortalaması en yüksek şehirler belirlendi.

İnternette 30 dakikalık süre içinde verilen cevaplara göre alınan puanlarla, katılımcıların illere göre de sıralaması ortaya çıkıyor.

İşte, Türkiye'deki illerin IQ sıralamasına göre en zeki iller...