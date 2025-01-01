Yeni yılda plan yapacaklar dikkat: 2025’te 45 gün izin yapmak için hangi günler izin alınmalı?

Yeni yılda plan yapacaklar dikkat: 2025’te 45 gün izin yapmak için hangi günler izin alınmalı?

2025 yılındaki resmi tatil günleri merak konusu. Yeni yılda toplam 14 gün resmi tatil olurken, tarihler birleştirilerek bu zaman 45 güne çıkabiliyor. İşte tatil günlerini birleştirilerek 45 güne çıkacak resmi tatil günleri...

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2025 Çarşamba, 20:55
Yeni yılda plan yapacaklar dikkat: 2025’te 45 gün izin yapmak için hangi günler izin alınmalı?

2025 yılında tatil süresini uzatmak için yeni yılda tatil günlerinden yeni bir planlama yapmak gerekiyor. 

İşte izin günlerini birleştirerek tatil süresini uzatmanın yolları...

Yeni yılda plan yapacaklar dikkat: 2025’te 45 gün izin yapmak için hangi günler izin alınmalı?

ÇOĞU HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR

2025’te resmi tatillerin çoğunluğu hafta içine denk geliyor. Bu tatilleri izin günleri ile birleştirildiğinde ise 14 gün izin alınarak 45 gün tatil yapılabiliyor.

Yeni yılda plan yapacaklar dikkat: 2025’te 45 gün izin yapmak için hangi günler izin alınmalı?

DOĞRU PLANLAMA İLE TATİL UZAYABİLİR

EkolTV'nin aktardığına göre, 2025'te 45 gün tatil yapabilmek için izin alınması gereken günler belirlendi. 2025 yılında tüm hafta sonları ve resmi tatiller ile toplam 128 gün izin yapma imkanı da mevcut.

Yeni yılda plan yapacaklar dikkat: 2025’te 45 gün izin yapmak için hangi günler izin alınmalı?

RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025

Kurban Bayramı 1. Günü – 6 Haziran 2025

Kurban Bayramı 2. Günü – 7 Haziran 2025

Kurban Bayramı 3. Günü – 8 Haziran 2025

Kurban Bayramı 4. Günü – 9 Haziran 2025

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

Yeni yılda plan yapacaklar dikkat: 2025’te 45 gün izin yapmak için hangi günler izin alınmalı?

TATİLİ UZATMAK İÇİN EN İDEAL İZİN GÜNLERİ

Uzun hafta sonu ve tatil dönemleri ise şöyle:

28 Aralık ile 05 Ocak arası: 9 gün

29 Mart ile 01 Nisan arası: 4 gün

19 Nisan ile 27 Nisan arası: 9 gün

01 Mayıs ile 04 Mayıs arası: 4 gün

17 Mayıs ile 19 Mayıs arası: 3 gün

06 Haziran ile 09 Haziran arası: 4 gün

12 Temmuz ile 15 Temmuz arası: 4 gün

25 Ekim ile 02 Kasım arası: 9 gün

Yeni yılda plan yapacaklar dikkat: 2025’te 45 gün izin yapmak için hangi günler izin alınmalı?

ÖNERİLEN İZİN GÜNLERİ

2025 yılı için önerilen izin günleri şöyle sıralandı:

30 Aralık 2024, Pazartesi

31 Aralık 2024, Salı

02 Ocak 2025, Perşembe

03 Ocak 2025, Cuma

21 Nisan 2025, Pazartesi

22 Nisan 2025, Salı

24 Nisan 2025, Perşembe

25 Nisan 2025, Cuma

02 Mayıs 2025, Cuma

14 Temmuz 2025, Pazartesi

27 Ekim 2025, Pazartesi

28 Ekim 2025, Salı

30 Ekim 2025, Perşembe

31 Ekim 2025, Cuma

Resmi Tatil tatil 2025

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