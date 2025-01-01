Yeni yılda plan yapacaklar dikkat: 2025’te 45 gün izin yapmak için hangi günler izin alınmalı?
2025 yılındaki resmi tatil günleri merak konusu. Yeni yılda toplam 14 gün resmi tatil olurken, tarihler birleştirilerek bu zaman 45 güne çıkabiliyor. İşte tatil günlerini birleştirilerek 45 güne çıkacak resmi tatil günleri...
2025 yılında tatil süresini uzatmak için yeni yılda tatil günlerinden yeni bir planlama yapmak gerekiyor.
İşte izin günlerini birleştirerek tatil süresini uzatmanın yolları...
ÇOĞU HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR
2025’te resmi tatillerin çoğunluğu hafta içine denk geliyor. Bu tatilleri izin günleri ile birleştirildiğinde ise 14 gün izin alınarak 45 gün tatil yapılabiliyor.
DOĞRU PLANLAMA İLE TATİL UZAYABİLİR
EkolTV'nin aktardığına göre, 2025'te 45 gün tatil yapabilmek için izin alınması gereken günler belirlendi. 2025 yılında tüm hafta sonları ve resmi tatiller ile toplam 128 gün izin yapma imkanı da mevcut.
RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025
Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025
Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025
Kurban Bayramı 1. Günü – 6 Haziran 2025
Kurban Bayramı 2. Günü – 7 Haziran 2025
Kurban Bayramı 3. Günü – 8 Haziran 2025
Kurban Bayramı 4. Günü – 9 Haziran 2025
Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba
TATİLİ UZATMAK İÇİN EN İDEAL İZİN GÜNLERİ
Uzun hafta sonu ve tatil dönemleri ise şöyle:
28 Aralık ile 05 Ocak arası: 9 gün
29 Mart ile 01 Nisan arası: 4 gün
19 Nisan ile 27 Nisan arası: 9 gün
01 Mayıs ile 04 Mayıs arası: 4 gün
17 Mayıs ile 19 Mayıs arası: 3 gün
06 Haziran ile 09 Haziran arası: 4 gün
12 Temmuz ile 15 Temmuz arası: 4 gün
25 Ekim ile 02 Kasım arası: 9 gün
ÖNERİLEN İZİN GÜNLERİ
2025 yılı için önerilen izin günleri şöyle sıralandı:
30 Aralık 2024, Pazartesi
31 Aralık 2024, Salı
02 Ocak 2025, Perşembe
03 Ocak 2025, Cuma
21 Nisan 2025, Pazartesi
22 Nisan 2025, Salı
24 Nisan 2025, Perşembe
25 Nisan 2025, Cuma
02 Mayıs 2025, Cuma
14 Temmuz 2025, Pazartesi
27 Ekim 2025, Pazartesi
28 Ekim 2025, Salı
30 Ekim 2025, Perşembe
31 Ekim 2025, Cuma
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