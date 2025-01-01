Yeni yılda plan yapacaklar dikkat: 2025’te 45 gün izin yapmak için hangi günler izin alınmalı?

DOĞRU PLANLAMA İLE TATİL UZAYABİLİR

EkolTV'nin aktardığına göre, 2025'te 45 gün tatil yapabilmek için izin alınması gereken günler belirlendi. 2025 yılında tüm hafta sonları ve resmi tatiller ile toplam 128 gün izin yapma imkanı da mevcut.