Game of Thrones dizisinin yıldızı John Stahl hayatını kaybetti

05 Mart 2022 Cumartesi, 17:15

Fenomen fantastik drama dizisi Game of Thrones’un ikinci ve üçüncü sezonunda Rickard Karstark rolünü canlandıran oyuncu John Stahl 68 yaşında öldü. Ölüm haberi, dizinin hayranları arasında şok etkisi yarattı.

Clackmannanshire'da Sauchie'de doğan Stahl, uzun süredir Lewis Adası'nda yaşıyordu.

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

"High Road" televizyon dizisinde Tom 'Inverdarroch' Kerr karakteriyle ün kazanan oyuncu, oyunculuk kariyerinden önce İskoçya Kraliyet Müzik ve Drama Akademisi'nden mezun oldu. Oyuncu, Game of Thrones'un yanı sıra "Resort to Murder" dizisinde Müfettiş Reed karakterini, 2011 Royal National Theatre yapımı "Frankenstein" ve 2018'de "Mary Queen of Scots'ta Ewan" oyunlarında rol aldı.