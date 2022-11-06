Geçit Vermez filminin konusu ne, oyuncuları kim?

06 Kasım 2022 Pazar, 10:06

Geçit Vermez (Inescapable), yönetmenliğinde ve senaryosunda Ruba Nadda olan, 2012 yapımlı bir romantik-gerilim filmidir.

GEÇİT VERMEZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, bir babanın kızını bulmak için verdiği mücadelenin yanı sıra Orta Doğu kaosuna da odaklanıyor. Adib, çalıştığı sırada öğlen saatinde büyük kızı Muna'nın Şam’da kaybolduğu haberini alır. Adib, 30 sene sonra ilk kez Suriye'ye gider ve burada sakladığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

GEÇİT VERMEZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alexander Siddig

Joshua Jackson

Marisa Tomei

Oded Fehr

GEÇİT VERMEZ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Geçit Vermez filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlenmiştir.