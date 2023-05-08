Gelinim mutfakta yaprak dolama tarifinin püf noktası! Asla dağılmıyor

Yayınlanma: 08.05.2023 - 23:20

Güncelleme: 08.05.2023 - 23:20

Gelinim Mutfakta yarışmasında pazartesi günü yaprak dolama tarifi ekrana getirildi. Yaprak sarmanın lezzetini katlayan yaprak dolma tarifi oldukça beğenilmekte ve birçok şehirde severek tüketilmektedir.

Gelinim Mutfakta izleyicileri iştah kabartan yaprak dolama nasıl yapılır sorusunu internet üzerinden aratıyorlar.

İşte asla dağılmayan ve kıvamı şaşmayan yaprak dolama tarifi...

MALZEMELER

Yarım kilo asma yaprağı

250 gr kıyma

2-3 adet soğan

1 su bardağı pirinç

1 çay bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz, karabiber, kırmızıbiber

2 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)

YAPRAK DOLAMA TARİFİ

Soğan çok ince doğranır, pirinç, sıvı yağ, domates salçası, biber salçası, baharatlar, nar ekşisi ve kıyma karıştırılıp harç hazırlanır.

1 adet asma yaprağı alınır ve içine biraz harç konup sarma şeklinde sarılır.

Tencereye dizilir ve üzerine gelecek kadar su eklenir, üzerine tabak veya ağırlık kapatılır ve pişmeye bırakılır.

Suyunda azalma olursa azar azar sıcak su eklenebilir. Yaklaşık 40 dakika da kısık ateşte pişer.

YAPRAK DOLAMA YAPARKEN BİLMENİZ GEREKENLER

Yaprak dolama pişirirken yemeği kısık ateşte pişirmeye dikkat etmelisiniz.

Yaprak dolama pişirirken mutlaka zeytinyağı kullanmalısınız.