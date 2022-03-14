Genco Erkal'dan '14 Mart Tıp Bayramı' paylaşımı: 'Bugün düştüğümüz şu duruma bakın...'

14 Mart 2022 Pazartesi, 12:42

Tıp alanında çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir özel gün olan Tıp Bayramı, 1976’dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart’ı içine alan hafta boyunca kutlanıyor. Farklı tarihlerde olsa da dünyanın birçok ülkesinde kutlanan Tıp Bayramı hem sağlık çalışanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi hem de haklarını arayan sağlık emekçilerinin seslerinin duyulmasına yardımcı oluyor.

Bugün de aralarına ünlü isimlerin de dahil olduğu pek çok kişi, 14 Mart Tıp Bayramı'nı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı. #14MartTıpBayramı etiketi Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti.

GENCO ERKAL: DİRENEN KAZANIR

Sağlık emekçilerinin bayramını kutlayan isimlerden biri de usta sanatçı Genco Erkal oldu. Sosyal medya hesabından, hakkını arayan sağlık emekçilerine seslenen Erkal, "Enseyi karartmayalım, bunlar da geçer, direnen kazanır" dedi.

Sanatçı, paylaşımına şu notu düştü:

"Bir zamanlar şarkılarla, türkülerle, şiirlerle, coşkuyla kutlardık 14 Mart Tıp Bayramını, bir de bugün düştüğümüz şu duruma bakın. Enseyi karartmayalım, bunlar da geçer, direnen kazanır. Her daim başımızın üstündesiniz tüm hekimler ve sağlık emekçileri."