Geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan Atatürk portresi büyük beğeni topladı

Yayınlanma: 21.04.2024 - 19:56

Güncelleme: 21.04.2024 - 19:56

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, huzurevine yaptığı ziyarette yaşlıların geri dönüşüm malzemeleri ile yaptığı Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini tanıttı.

Yapım sürecini anlatan huzurevi sakini Mestan Balkaya, portrenin çeşitli içeceklerin kapaklarıyla yapıldığını belirtti.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Büyüklerimizin ellerinden büyük emekle yapılmış büyük önderimizin portresi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu güzel çalışma için tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz’’ ifadelerini kullandı.