Gökyüzündeki izlerin ardındaki sır: Chemtrails teorisi

Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:12

Güncelleme: 30.01.2025 - 17:12

Uçakların yüksek irtifada bıraktığı izler, uzun zamandır bir komplo teorisinin merkezinde yer alıyor. Peki, Chemtrails nedir, ne demek? Chemtrails teorisi gerçek mi?

CHEMTRAİLS NEDİR?

Chemtrails kavramı bilimsel olarak doğrulanmış bir gerçek değil, komplo teorisi olarak kabul ediliyor. Chemtrails, İngilizce "chemical trails", yani "kimyasal izler" kelimelerinin kısaltmasıdır. Genellikle komplo teorilerinde kullanılır ve uçakların gökyüzüne kasıtlı olarak kimyasal maddeler püskürttüğünü öne süren bir iddiadır. Ancak bu teori, bilimsel olarak kanıtlanmamış ve resmi kurumlar tarafından reddedilmiştir.

GERÇEK VE KOMPLO TEORİSİ ARASINDAKİ FARK

Gerçek: Contrails (yoğunlaşma izleri)

Uçakların arkasında bıraktığı beyaz izler, aslında su buharının donarak buz kristalleri oluşturmasıyla meydana gelen yoğunlaşma izleridir (contrails).

Atmosferdeki sıcaklık ve nem koşullarına bağlı olarak uzun süre kalabilir ya da hızla yok olabilir.

Komplo Teorisi: Chemtrails

Bazı insanlar, bu izlerin bilinçli olarak atmosfere bırakılan kimyasal maddeler olduğunu öne sürer.

İddialara göre, bu kimyasallar hava koşullarını değiştirmek, nüfusu kontrol etmek, insanları hasta etmek veya biyolojik silah olarak kullanmak için püskürtülmektedir.

Ancak bu iddiaları destekleyen bilimsel bir kanıt yoktur.

BİLİM NE DİYOR?

Bilim insanları, chemtrails teorisinin doğrulanmadığını ve bu izlerin sadece su buharının yoğunlaşmasıyla oluştuğunu söylüyor.

NASA, NOAA (ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) ve diğer bilimsel kuruluşlar, chemtrails iddialarının bilim dışı olduğunu belirtiyor.

Hava durumu uzmanları ve pilotlar, uçakların egzozundan çıkan su buharının, belirli atmosfer koşullarında uzun süreli izler bırakabileceğini açıklıyor.