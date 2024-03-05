Gülçin Santırcıoğlu'ndan gündem olan açıklama: 'Sıfatlarıma anne eklensin istemiyorum'

Yalı Çapkını dizisi oyucularından Gülçin Santırcıoğlu, neden çocuk sahibi olmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 16:11
Gülçin Santırcıoğlu'ndan gündem olan açıklama: 'Sıfatlarıma anne eklensin istemiyorum'
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Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği İfakat rolüyle adından söz ettiren ve son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Gülçin Santırcıoğlu, konuk olduğu programda bomba açıklamalarda bulundu.

Bir programa konuk olan Gülçin Santırcıoğlu, "Çocuk yapmak yerine gezmeyi tercih ediyorum" açıklamasında bulundu.

Ünlü oyuncu, "Sıfatlarıma 'anne' eklensin istemiyorum" diyerek sözlerine devam etti:

"Çocuğa hiç ihtiyaç duymadık, duymuyoruz, duymayacağız da... 'Bu hayata çocuk getirilmez' yerinden kestirmeden değil dediğim şey. Ben gerçekten gezmeyi tercih ediyorum o parayla. Yani sevgili olarak kalmayı istiyorum, sıfatlarıma 'anne' eklensin istemiyorum.

Olana da helal olsun, güle güle büyütün. Yani hiç diyeceğim bir şey yok... Fakat yapmayan kadının sırtında böyle bir baskı var, yok değil. En azından erkeklere 'Pişman olur musun?' diye sorulmuyor, kadınlara soruluyor genelde. Olmuyoruz arkadaşım, olmuyoruz yani. Zaman sadece kadın için işliyormuş gibi davranılması çok sinir bozucu."


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