Günlerdir yoğun bakımda... Fatih Ürek'in sağlık durumuna dair kritik gelişme!

Evinde 15 Ekim günü geçirdiği kalp krizinin ardından yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, kaldırıldığı hastanede ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Ancak sağlık durumu ciddiyetini koruyan ve 22 gündür uyandırılamayan Ürek hakkında kritik bir gelişme yaşandı.

GÖZLER İNİ A ÇIP KAPADI!

Fatih Ürek'in, yoğun bakım ünitesinde devam eden tedavisinin 22'nci gününde kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığı; ancak bu hareket dışında herhangi bir tepkide bulunmadığı kaydedildi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ise, Ürek'in gözlerini açıp kapatmasının reflekse dayalı bir durum olabileceğini, fakat aynı zamanda bir tepki verme durumu olarak da yorumlanabileceğini ifade etti.

Bu gelişme dışında ünlü şarkıcının sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi..