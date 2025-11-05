Günlerdir yoğun bakımda... Fatih Ürek'in sağlık durumuna dair kritik gelişme!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.11.2025 13:57:00
Haber Merkezi
Kalp krizi geçiren ve 22 gündür tedavi altında olan Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Fatih Ürek'in gözlerini açıp kapadığı ileri sürülürken; Dr. Osman Müftüoğlu, bu durumun reflekse dayalı olabileceğini aktardı.

Evinde 15 Ekim günü geçirdiği kalp krizinin ardından yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, kaldırıldığı hastanede ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Ancak sağlık durumu ciddiyetini koruyan ve 22 gündür uyandırılamayan Ürek hakkında kritik bir gelişme yaşandı.

GÖZLERİNİ AÇIP KAPADI!

Fatih Ürek'in, yoğun bakım ünitesinde devam eden tedavisinin 22'nci gününde kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığı; ancak bu hareket dışında herhangi bir tepkide bulunmadığı kaydedildi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ise, Ürek'in gözlerini açıp kapatmasının reflekse dayalı bir durum olabileceğini, fakat aynı zamanda bir tepki verme durumu olarak da yorumlanabileceğini ifade etti.

Bu gelişme dışında ünlü şarkıcının sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi..

