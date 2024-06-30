Hakkında 'öldü' söylentisi çıkan ünlü oyuncu Celil Nalçakan ateş püskürdü!

Yayınlanma: 30.06.2024 - 10:16

Güncelleme: 30.06.2024 - 10:16

Celil Nalçakan, hakkında çıkan söylentilerine isyan etti. Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide, "Merhaba arkadaşlar, ünlü Türk oyuncu Celil Nalçakan, dün gece kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, sabah saat 10'da Ankara'da defnedilecek" ifadeleri kullanıldı.

Celil Nalçakan, hakkında çıkan bu söylentiye sert tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yahu Allah, sizi ıslah etsin! İki tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor. Böyle şarlatanlara lütfen itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri hesaplar hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını bildirmek isterim."

"OĞLUN ÖLMÜŞ, BAŞIN SAĞ OLSUN"

Ayrıca bir videoda da paylaşan Celil Nalçakan, "Az evvel kız kardeşim aradı, kız hüngür hüngür ağlıyor. Kardeşimin bir damla gözyaşı için dünyayı yakarım. Onu arayıp başın sağ olsun demişler. Ya da şöyle düşünelim; benim annem 76 yaşında onu aradı bir arkadaşı ve 'oğlun ölmüş başın sağ olsun' dedi. O kadın duyduğu bu haberle Allah, korusun bir şey oldu ona. Ben ne yapayım? Haydi söyleyin? Ne olur bunun bir çözümü olsun. Böyle bir şey değil bu bu kadar pis değil" dedi.



