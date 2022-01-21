Haluk Bilginer o paylaşıma isyan etti: Tek kelimesi bile bana ait değil
Oyuncu Haluk Bilginer, sosyal medyadan kendisine aitmiş gibi paylaşılan sözlerle ilgili hukuksal süreç başlatıldığını açıkladı.
Oyuncu Haluk Bilginer, sosyal medyada yayınlanan ve kendi fotoğrafının kullanıldığı bir paylaşımla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bilginer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Benim adımı ve fotoğrafımı kullanarak yapılan saçma sapan açıklamanın tek kelimesi bile bana ait değildir. Muhataplarıyla ilgili hukuksal süreç başlatılmıştır"
Benim adımı ve fotoğrafımı kullanarak yapılan saçma sapan açıklamanın tek kelimesi bile bana ait değildir..— haluk (@halukbilginer_) January 19, 2022
Muhataplarıyla ilgili hukuksal süreç başlatılmıştır.
Haluk Bilginer'in bahsettiği paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Madem sanatçıların her söylemi ifade özgürlüğü olarak savunuluyor o halde beni dinleyin. M. Kemal milli mücadele için toplanan paralarla kendine banka kurduğu için hırsızdır. Şapka kanununa muhalefet edenleri astığı için de katildir. Ödüllü bir sanatçı olarak düşünce hürriyeti kapsamında fikrimi ifade ettim, kızmak yok ama."
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