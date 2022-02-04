Haluk Levent'ten haber var: 'Hiçbir yere gitmiyorum'
Geçen aylarda dernek başkanlığını bırakacağını ve müzik çalışmaları için yurt dışına gideceğini açıklayan, Twitter hesabını da dernek üyelerine devreden AHBAP başkanı ve müzisyen Haluk Levent'ten yeni bir karar geldi. Levent'in "Bir müzikal yolculuk için 2-3 ay yurt dışına gidecektim. Sonra dönecektim. Ama o kadar spekülasyon oldu ki hiçbir yere gitmiyorum" sözleri, ünlü sanatçının resmi hesabından paylaşıldı.
AHBAP Derneği Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent, geçen aylarda dernek başkanlığını bırakacağını ve yurt dışına gideceğini açıklamıştı. Ünlü müzisyen, ayrıca Twitter kullanmaya da ara vereceğini açıklamış ve hesabını dernek üyelerine devretmişti.
Levent'ten uzun zaman sonra bir haber geldi. Önceki akşam Dilber Ay filminin gala gösteriminde kameralara yansıyan ünlü sanatçı, Ahbap Derneği’nin başında olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.
"HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"
Yurtdışı planlarından söz eden Levent, “İlk kez açıklıyorum. Bir müzikal yolculuk için 2-3 ay yurt dışına gidecektim. Sonra dönecektim. Ama o kadar spekülasyon oldu, ülkeyi terk ediyor denildi. Ama şimdi burada söylüyorum hiçbir yere gitmiyorum. Müzikal çalışma için belki arkadaşlarım gelecek İstanbul’a. Darmadağın haberler var. Hiçbir yere gitmiyorum” diye konuştu.
Ünlü sanatçının açıklaması, kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.
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