Haluk Levent'ten Mehmetçik Vakfı'na 150 bin liralık bağış
Kızıl Ordu Korusu ile Türkiye'yi dolaşarak Cumhuriyet marşlarını seslendiren, AHBAP Derneği'nin kurucu başkanı ve ünlü sanatçı Haluk Levent, konserlerden elde edilen gelirin yarısını vakfa teslim etti. Levent, "Askerlerin marşlarından oluşan konserin gelirini de askerlere bırakmanın doğru olacağını düşündük" diye konuştu.
Rus Kızıl Ordu Korusu ile Türkiye'yi dolaşarak Cumhuriyet marşlarını seslendiren Haluk Levent, konserlerden elde edilen gelirin 150 bin lirasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Haluk Levent, yaptığı açıklamada, Rus Kızıl Ordu Korosu ile 15 konserden oluşan turne programı yaptıklarını ve Türkiye'nin birçok ilinde Cumhuriyet marşlarını seslendirdiklerini hatırlattı.
Konserlerindeki marşlar için Milli Savunma Bakanlığından şifahen izin istediklerini ve taleplerinin olumlu karşılandığını anlatan Levent, "Askerlerin marşlarından oluşan konserin gelirini de askerlere bırakmanın doğru olacağını düşündük" dedi.
Haluk Levent, elde edilen gelirin yarısını AHBAP'a yarısını da Mehmetçik Vakfı'na bağışladıklarını, vakfın 150 bin liralık payını dün teslim ettiğini söyledi.
LEVENT, MSB'NİN 18 MART ETKİNLİĞİNE KATILACAK
Mehmetçik Vakfı'nı ziyaretinin ardından askerliği sırasında bir dönem komutanı da olan Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştüğünü dile getiren Levent, Akar'ın bağış için teşekkürlerini ilettiğini ifade etti.
Bakan Akar'dan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolasıyla Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenecek bir etkinlikte sahneye çıkması için davet aldığını kaydeden Haluk Levent, bu daveti memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.
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