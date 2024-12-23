Haluk Levent'ten hayranlarını korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı!

Ünlü şarkıcı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hastaneye kaldırıldı.

Haluk Levent'ten hayranlarını korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 16:17

Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, ünlü sanatçı Haluk Levent bu sabah göğüs ağrıları şikayetiyle hastaneye kaldırılarak müşahade altına alındı.

Tedbir amacıyla müşahade altında tutulan Haluk Levent'in durumu, yarın sabah yapılacak anjiyo sonrası netlik kazanacak.

Sanatçı, doktoru aracılığıyla hayranlarına korkulacak bir durum olmadığını belirtti. Sağlık durumunun birkaç gün içinde kesinleşmesi bekleniyor.


Etiketler: #Haluk Levent

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