Hande Sarıoğlu'ndan 'Ertan Süzgün' açıklaması: 'Kavga edip ayrıldık'
Kişisel sosyal medya hesabından oryantal yaptığı görüntüleri paylaştığı için kanalı ile yollarını ayırmak zorunda kalan spiker Hande Sarıoğlu, uzun süredir Ertan Süzgün ile birlikte YouTube'ta program yapıyordu. Çok konuşulan programlara imza atan ikili kavga etti. Bundan sonra yoluna yalnız devam edeceğini söyleyen Hande Sarıoğlu takipçilerini şaşırtan bir açıklama yaptı.
Spiker Hande Sarıoğlu, YouTube'ta program yaptığı Ertan Süzgün ile yollarını ayırdı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden oryantal yaptığı anları paylaştığı için televizyondaki işini bırakmak zorunda kalan Sarıoğlu çok konuşulan programlarına artık yalnız devam edecek.
"KAVGA GÜRÜLTÜ DERKEN..."
Hande Sarıoğlu "Ertan Süzgün nerede?" sorularına daha fazla dayanamadı ve Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Arkadaşlar yeni bölüm yayında ama bir farkla. Ertan’la şiddetli geçimsizlikten dolayı boşandık. Şakasız söylüyorum, baya kavga edip ayrıldık, 2022’nin ilk bölümünü çekmek için toplanmıştık ama merkür retrosundan etkilenip dağıldık. Ne yaptınız ne ettiniz Ertan’ı koltuğundan ettiniz, yani HandeKaplı Ertan bitti. Ama ben HandeKaplı olarak tek başıma devam ediyorum.
Covid olduğum için zaten geçen haftayı boş geçmiştik, bu hafta da kavga gürültü derken anlaşamayınca; oturdum koltuğa kendi kendime örgü örüp seçtiğim maçları yorumladım."
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