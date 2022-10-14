Harry Potter’ın Hagrid’i Robbie Coltrane hayatını kaybetti

Harry Potter'ın Hagrid'i Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 21:09
Harry Potter’ın Hagrid’i Robbie Coltrane hayatını kaybetti
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Harry Potter kitap serisinin film uyarlamasında Rubeus Hagrid karakterini canlandıran İskoç aktör Robbie Coltrane hayatını kaybetti.

James Bond serisindeki Valentin Zukovski karakteri ve Cracker filmiyle de bilinen yıldız, İskoçya’nın Larbert kentindeki evinin yakınındaki hastanede öldü. Deadline’ın aktardığına göre ödüllü oyuncu, son iki yıldır sağlık sorunları yaşıyordu.

ROBBİE COLTRANE KİMDİR?

Coltrane, 30 Mart 1950’de İskoçya’da bir doktor ve öğretmenin oğlu olarak doğdu. Glasgow Sanat Okulu’ndan mezun olduktan sonra sanat eğitimine Edinburgh’daki Moray House College of Education’da devam etti.

Oyuncu, dünyaca ünlü Harry Potter serisinde canlandırdığı Hogwarts bekçisi Rubeus Hagrid’le büyük bir popülerlik kazandı.


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