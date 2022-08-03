Haşhaşlı şekerpare malzemeleri nelerdir? Haşhaşlı şekerpare nasıl yapılır? Haşhaşlı şekerpare kaç kalori?
Türk mutfağından şerbetli ve hamurlu bir tatlı olan şekerparenin haşhaşlı çeşidi oldukça merak edilen tatlılar arasında. Osmanlı mutfağından gelen geleneksel lezzet haşhaşlı şekerpare tarifini sizler için derledik. Haşhaşlı şekerpare malzemeleri nelerdir? Haşhaşlı şekerpare nasıl yapılır? Haşhaşlı şekerpare kaç kalori?
Hepimizin aşina olduğu pratik bir tatlı olan şekerpare, haşhaşlı versiyonuyla oldukça farklı ve lezzetli bir hamur tatlısı. Sıcak yaz günlerinde limonata ile tüketebileceğiniz 'haşhaşlı şekerpare' tatlısının tüm noktalarını Cumhuriyet okurları için derledik. İşte haşhaşlı şekerpare tarifi...
HAŞHAŞLI ŞEKERPARE MALZEMELERİ NELERDİR?
Hamuru için:
- Yarım paket margarin
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı irmik
- 3 yemek kaşığı şeker
- 1 tane yumurta
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- Aldığı kadar un (yaklaşık 2,5 su bardağı kadar)
Şerbeti için:
- 2 su bardağı şeker
- 2 su bardağı su
- yarım limon suyu
Üstüne :
- ceviz fındık fıstık.. vs
Bulamak için:
- haşhaş
HAŞHAŞLI ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?
- Suyu ve şekeri, tencereye alalım. Sonra ocağa alıp, şeker eriyene kadar karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra, 15 dakika daha kaynatalım. Sürenin sonunda, limonu tencereye koyup iyice karıştıralım ve 5 dakika daha kaynatalım.
- Sonra hamuru için oda sıcaklığındaki margarini ve diğer malzemeleri ilave edip, yumuşak bir hamur elde ediyoruz.
- Yağlı kağıt koyulmuş fırın tepsisine ceviz büyüklüğündeki parçaları yerleştirip, haşhaşa bulayıp tepsiye diziyoruz.
- Fındıklarımızı hamurun ortasına batırıyoruz.
- 180 derecede 25-30 dk arası pişiriyoruz. Fırından çıkarınca 1-2 dk bekleyip ılık şerbeti sıcak tatlıya döküyoruz ve dinlendiriyoruz..
MEHMET YALÇINKAYA'DAN PÜF NOKTALAR
İşte jürisi olduğu yarışma programında şekerparenin püf noktalarını birçok kez paylaşan Yalçınkaya'nın notları:
- Şekerpare hamurunun kıvamı ve hamuru nasıl yoğurduğunuz çok önemli. Şeker ayarı yeterli ve kıvamında değilse şekerpare lezzetli olmaz.
- Şekerpare için fırın ısısını iyi ayarlamak gerekir. Öncesinde fırının ısıtılması gerekir.
- Şerbet dengesi şekerpare için en önemli püf noktaların başında gelir.
- Şekerparenin en önemli özelliği kıyır kıyır olması ve ağızda dağılmasıdır.
HAŞHAŞLI ŞEKERPARE KAÇ KALORİ?
Şekerparenin 100 gramında 272 kalori bulunmaktadır. 1 adet orta boy şekerpare, (50 gr) 136 kaloridir.
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