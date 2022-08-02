Empanadas malzemeleri nelerdir? Empanadas nasıl yapılır? Empanadas nerenin yemeğidir? Empanadas kaç kalori?
Dünyaca ünlü yemek Empanadas, pratif tarifi ve lezzetiyle oldukça merak edilen tatlar arasında. Latin ülkerinde geleneksel bir tat haline gelen bir börek çeşidi Empanadas, dana kıyması, tavuk, guava, peynir ya da peynir ve guava ile doldurulurlar. İşte, Empanadas malzemeleri nelerdir? Empanadas nasıl yapılır? Empanadas nerenin yemeğidir? Empanadas kaç kalori?
Empanadas, İspanya, Orta Amerika (Meksika), Filipinler ve başta Şili, Arjantin, Paraguay, Uruguay, Peru, Bolivya, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela olmak üzere Güney Amerika'da içi doldurularak yapılan ve yenen bir börektir. Bolivya'da Empanada'ya Salteña denir ki adını, kökeninin geldiği yer olarak tahmin edilen Arjantin şehri Salta'dan alır.
İşte 'Empanadas' tarifi ve püf noktaları...
EMPANADAS MALZEMELERİ NELERDİR?
Hamuru için:
- Yarım su bardağı su
- 1 yumurta
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 3 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 75 g tereyağı
İç harcı için:
- 1 soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 200 g az yağlı kıyma
- 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
- 1 kırmızı kapya biberi
- 10 dal maydanoz
- Tuz
- Karabiber
Üzeri için:
- 1 yumurta
- 1 yemek kaşığı su
- Sosu için
- 1 demet fesleğen
- 4-5 dal roka
- 2 diş sarımsak
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
EMPANADAS TARİFİ
- Hamuru için, su, yumurta ve sirkeyi geniş bir karıştırma kabına koyun.
- Bir mikser yardımıyla çırpıp elediğiniz un, tuz ve küp doğradığınız tereyağını aynı kaba ilave edin.
- Tüm malzeme iyice karışıncaya kadar yoğurun.
- Kulak memesi kıvamına gelen hamurunuzu hafif unladığınız tezgah üzerine alın. 4-5 dakika daha yoğurup streç film ile sarın. Buzdolabında bir süre dinlendirin.
- İç harcı için, yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.
- Kıymayı ekleyin ve rengi dönünceye kadar sotelemeye devam edin.
- Salça, ince doğradığınız kırmızı kapya biberi ve maydanozu ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp kıyma suyunu çekinceye kadar pişirin. Ocaktan alın.
- Dinlenen hamuru 6 eşit bezeye bölün. Bezeleri bir merdane yardımıyla küçük daireler şeklinde açın.
- Hamurların yarısına kıymalı harcı güzelce sürün. Yarım ay şeklinde kapatın. Kenarlarını içe doğru sararak çatal yardımıyla şekil verin.
- Empanadasları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzeri için yumurta sarısı ve suyu bir kasede çırpıp hamurların üzerine sürün.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Sosu için, fesleğen, roka ve sarımsakları tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar mutfak robotundan geçirin.
- Zeytinyağını ekleyip, 1-2 dakika daha karıştırın. Sosu bir servis kasesine alın.
- Empanadasların üzerine birer tatlı kaşığı kadar sostan gezdirin. Kalan sos ile birlikte sıcak servis yapın. Sosa batırıp yiyebilirsiniz.
EMPANADAS TARİFİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?
- Tereyağını önce buzdolabında bekletin, ardından küp küp keserek kullanın.
- Tarifin iç harcında tavuk eti, kuşbaşı et veya meyve kullanabilirsiniz.
- Sevdiğiniz baharatlarla kıymayı daha lezzetli hale getirebilirsiniz.
- Empanadasları, istediğiniz şekil ve boyutlarda sunabilirsiniz.
1 PORSİYON EMPANADAS KAÇ KALORİ?
Empanadasın bir porsiyonu, yaklaşık 330 kaloridir. İç harca göre kalori değeri değişebilir.
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