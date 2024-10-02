Hastalanma ve yaşlanmanın önüne geçilebilir! Kök hücre tedavisinde devrim yaratan buluş

Yayınlanma: 02.10.2024 - 15:17

Güncelleme: 02.10.2024 - 15:17

Kök hücre tedavileri son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Mesenchymal kök hücreler (MSC) gibi hücreler, yaşlanmaya bağlı hastalıkları önleyebilecek, hatta yavaşlatabilecek potansiyele sahip. Ancak, bu tedavinin herkeste aynı etkiyi göstermediği ve daha fazla araştırma gerektiği belirtiliyor.

YAŞLANMANIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

Kök hücre tedavisi, yaşlanmayı yavaşlatmak ve ciddi hastalıkları önlemek için bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Özellikle mesenchymal kök hücreler (MSC'ler) üzerine yapılan araştırmalar, bu hücrelerin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri sayesinde iltihaplanmayı önleyebileceğini ortaya koyuyor. Kök hücrelerin sağlıklı dokularda anti-enflamatuar sinyalleri tetiklediğini belirten Karolinska Enstitüsü'nden Profesör Katarina le Blanc, bu hücrelerin insan vücudunda ciddi potansiyel taşıdığını söylüyor.

HÜCRELERİN İLTİHAPLANMAYI ENGELLEME MEKANİZMASI

Bağışıklık sistemimiz enfeksiyon ve yaralanmalara karşı enflamatuar bir tepki vererek vücudumuzu korur. Ancak bu iltihaplanma süreci uzun vadede devam ettiğinde kalp hastalığı, diyabet, felç ve hatta yaşlanmaya yol açabilir. Kök hücrelerin bu noktada devreye girdiğini belirten le Blanc, MSC’lerin vücuda anti-enflamatuar sinyaller gönderdiğini keşfettiklerini ifade ediyor. Bu, vücudun bağışıklık sistemine “her şey yolunda” mesajı iletilmesini sağlıyor.

KÖK HÜCRELERİN POTANSİYEL TEDAVİ ALANLARI

MSC’ler, özellikle bağışıklık sisteminin aşırı çalıştığı durumlar için umut veriyor. Bunlardan biri de kemik iliği nakli sonrası görülen graft-versus-host hastalığıdır. Bu hastalık, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisinden kaynaklanıyor ve ölümcül olabiliyor. Kök hücrelerin, bu tür hastalıklarda iltihaplanmayı bastırma potansiyeli olduğu düşünülüyor.