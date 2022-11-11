"Hatırlanınca var olan hikayeler" filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

"Hatırlanınca var olan hikayeler" Júlia Murat'ın yönettiği 2011 yapımı Brezilya drama filmidir. "Hatırlanınca var olan hikayeler" filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2022 Cuma, 17:53
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"Hatırlanınca var olan hikayeler" (Found Memories) filmi 2 Eylül 2011'de Venedik'te gösterime girdi. 2012 de ise Brezilya'da izleyici ile buluştu. 2012 RiverRun Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kurgu Jüri Ödülü'nü kazandı.

"HATIRLANINCA VAR OLAN HİKAYELER" FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kendi içine kapalı yaşayan ücra bir köye, Rita isimli bir fotoğrafçı gelir. Köy halkı ilk başta fotoğrafçıya mesafeli yaklaşsa da, sonrasında herkes ona içini dökmeye başlar. Rita’yla derdi olan tek kişi, köyün rahibidir.

"HATIRLANINCA VAR OLAN HİKAYELER" FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lisa Fávero 

Sonia Guedes 

Ricardo Merkin

Luiz Serra



Hatırlanınca var olan hikayeler Found Memories Film

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