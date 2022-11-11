"Hatırlanınca var olan hikayeler" filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

11 Kasım 2022 Cuma, 17:53

"Hatırlanınca var olan hikayeler" (Found Memories) filmi 2 Eylül 2011'de Venedik'te gösterime girdi. 2012 de ise Brezilya'da izleyici ile buluştu. 2012 RiverRun Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kurgu Jüri Ödülü'nü kazandı.

"HATIRLANINCA VAR OLAN HİKAYELER" FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kendi içine kapalı yaşayan ücra bir köye, Rita isimli bir fotoğrafçı gelir. Köy halkı ilk başta fotoğrafçıya mesafeli yaklaşsa da, sonrasında herkes ona içini dökmeye başlar. Rita’yla derdi olan tek kişi, köyün rahibidir.

"HATIRLANINCA VAR OLAN HİKAYELER" FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lisa Fávero

Sonia Guedes

Ricardo Merkin

Luiz Serra



