Hazal Kaya'dan çocuk açıklaması: 'Üçüncü çocuğu yapmak yerine evlat edinebilirim'

Yayınlanma: 23.11.2023 - 16:43

Güncelleme: 23.11.2023 - 16:43

NTV ekranlarında Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumula gerçekleşen Empati programının konuğu oyuncu Hazal Kaya'ydı. Ünlü oyuncu sektördeki zorluklar ve iki çocuğunu büyütme çabalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca üçüncü çocuğu düşünmediğini belirten Kaya, evlat edinebileceğini belirtti.

"HER ŞEYDEN ÇOK KORKTUM"

İki çocuk annesi olan Kaya, özellikle ikinci çocuğuyla iş ve aile arasında denge kurmanın zor olduğunu belirterek, ciddi panik ataklar yaşadığını ifade etti. Depremler ve evde yaşanan yangın gibi olayların da bu zorlu sürece eklediğini paylaştı. Kaya, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Baş edemiyorum, çok zorlanıyorum. İlk çocuğumda çok öz güvenliydim. Duygusal tarafı çok zorlayıcı oldu benim için; önce işle çocuklar arasında ardından iki çocuk arasında ve üstüne işle arada kaldım. Ali çok ilgileniyor özellikle Fiko ile çünkü daha Süreyya çok küçük. Terapistimle konuşurken Süreyya doğduktan sonra hemen çalışmaya başladım, bir de şubat depreminden sonra doğdu. Depremden çok korktum, çok ciddi panik ataklar yaşadım. Her şeyden çok korktum."

Hazal Kaya, aşkın tek başına yeterli olmadığını, ilişkilerin düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, hiperaktiviteye bağlı dikkat bozukluğu teşhisi aldığını ve bu durumun tutkulu bir kişilik geliştirmesine neden olduğunu söyledi.

"BENİM ÇOK SEVGİM VAR"

Çocuk sayısını artırmayı düşünmediğini, ancak evlat edinme seçeneğini değerlendirebileceğini ifade eden Kaya, annelik kavramını sadece biyolojik doğumla sınırlamamanın önemine vurgu yaptı. Kaya'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"3. çocuk yapacağıma evlatlık alabilirim. Benim çok sevgim var, ben sevgimi veririm. Annelik sadece çocuk doğurmak değil. Benim köpeklerim varken de kedilerime karşı da ben annecim diye severdim. Önceden bütün çocukları doğurmuş gibiydim."