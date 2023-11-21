Hazal Kaya'dan duygulandıran veda paylaşımı: 'Hep yattığın yerine bakarak ağlıyorum'

Yayınlanma: 21.11.2023 - 14:08

Güncelleme: 21.11.2023 - 14:09

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 6 Şubat 2019'da evlenen Hazal Kaya, aynı yıl kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Kaya, mart ayında da Leyla Süreyya adını verdiği kızına kavuşarak, ikinci kez anne olmuştu.

Ünlü oyuncu, bu mutlulukların ardından kedisi Leyla’nın ölmesiyle büyük üzüntü yaşadı.

"SADECE AĞLIYORUM"

Hazal Kaya, üzüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesaj ile kaleme aldı.

Kedisi Leyla'nın fotoğraflarını paylaşan Kaya, "Benim güzel kızım, 12 yıllık ev arkadaşım, Leyla’m... Yetişkin hayatımın tamamında sen vardın. Birlikte büyüdük, ailemiz büyüdü, çocuklara birlikte baktık, bir an olsun elimi bırakmadın, hepimizi çok sevdin. Teşekkür ederim benim güzelim. Yatağına, hep yattığın yerine bakarak ağlıyorum sadece. Bu özlem hiç bitmeyecek biliyorum. Seni çok seviyorum..." dedi.