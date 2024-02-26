Projesi ertelenmişti: Hazal Kaya dedektif rolüyle ekranlara dönecek

Alperen Duymaz'la birlikte başrolü paylaşacağı 'Alı-Kara' dizisinin ertelenmesiyle yeni bir projeye imza atan Hazal Kaya bir dedektifi canlandıracak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 09:33
Projesi ertelenmişti: Hazal Kaya dedektif rolüyle ekranlara dönecek
Abone Ol google-news

Hazal Kaya son dönemde en çok teklif alan oyuncular arasında. Karga Seven imzalı Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin 2. Sezon çekimlerinin ardından güzel oyuncu aynı yapım şirketinin "Alı-Kara" dizisiyle el sıkışmıştı. 

Alperen Duymaz’lı proje eylül sezonuna ertelenince Kaya, dijital projeleri gündemine aldı. Önce beIN Connect’in dijital platformu TOD için çekilecek "Zamanın Kapıları" dizisine sıcak baktığı konuşulan Hazal Kaya adres değiştirdi ve eski yapım şirketi Karga Seven’ın "Sorgu Odası"yla imza aşamasına geldi.



10 bölümden oluşan Sorgu Odası dizisi de TOD için hazırlanıyor. Mart ayının sonunda sete çıkması planlanan polisiye türündeki dizide Hazal Kaya, bir dedektifi canlandıracak. Ünlü oyuncunun partnerinin kim olacağı ise önümüzdeki hafta belli olacak.


Hazal Kaya haberleri Alperen Duymaz haberleri

İlgili Haberler

Hazal Kaya'dan çocuk açıklaması: 'Üçüncü çocuğu yapmak yerine evlat edinebilirim'

Hazal Kaya'dan çocuk açıklaması: 'Üçüncü çocuğu yapmak yerine evlat edinebilirim'
Hazal Kaya'dan duygulandıran veda paylaşımı: 'Hep yattığın yerine bakarak ağlıyorum'

Hazal Kaya'dan duygulandıran veda paylaşımı: 'Hep yattığın yerine bakarak ağlıyorum'
Musa Orhan'a hakaretten yargılanan Hazal Kaya hakkında karar verildi

Musa Orhan'a hakaretten yargılanan Hazal Kaya hakkında karar verildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Nihat Kırmızı: 'Tiyatro var, herkes gördü!'

Nihat Kırmızı: 'Tiyatro var, herkes gördü!'
Semih Kılıçsoy durdurulamıyor: Beşiktaş deplasmanda 3 puanı kaptı! İstanbulspor 0-2 Beşiktaş

Semih Kılıçsoy durdurulamıyor: Beşiktaş deplasmanda 3 puanı kaptı! İstanbulspor 0-2 Beşiktaş
Türkiye’de başka örneği yok! 200 yıllık tarih yok oluyor...

Türkiye’de başka örneği yok! 200 yıllık tarih yok oluyor...
Meteoroloji’den Ege Denizi için kritik uyarı! Saat verildi

Meteoroloji’den Ege Denizi için kritik uyarı! Saat verildi
İtalyan devlerinin radarında: Aston Villa, Nicolo Zaniolo için kararını verdi!

İtalyan devlerinin radarında: Aston Villa, Nicolo Zaniolo için kararını verdi!
Murat Sancak’tan flaş Adana Demirspor kararı: ‘Hakkınızı helal edin’

Murat Sancak’tan flaş Adana Demirspor kararı: ‘Hakkınızı helal edin’
Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali: 'Gerekeni yapacağım'

Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali: 'Gerekeni yapacağım'
12 Dev Adam son saniyede kazandı!

12 Dev Adam son saniyede kazandı!