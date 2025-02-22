Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç’tan karlar altında romantik poz

Yayınlanma: 22.02.2025 - 11:09

Güncelleme: 22.02.2025 - 11:09

Star TV’de yayınlanan Sahipsizler dizisinde "Azize" karakterini canlandıran Hazal Subaşı, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor. Mutlu birlikteliklerini sürdüren ünlü çift, yeni bir romantik kareyle gündeme geldi.

Hazal Subaşı, sevgilisi Oğuzhan Koç’u öptüğü anları sosyal medya hesabında paylaştı. Karlar altındaki romantik pozları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

"HAZAL’A DA BİR AŞK ŞARKISI GELİR"

Oğuzhan Koç, birkaç ay önce ilişkileri hakkında yaptığı açıklamada, "Her şey çok yolunda, keyfimiz yerinde nazar değmesin. Ben oldum olası aşk şarkıları yazıyorum. Ona da mutlaka bir tane gelir. Gelince de öğrenirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?



1995 yılında İzmir'de dünyaya gelen Hazal Subaşı, 2015 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildi. Ardından Adını Sen Koy adlı günlük diziyle oyunculuğa adım atan ülü isim, Bir Umut Yeter", "Halka" gibi yapımlarda rol aldı.





"Çukur" dizisindeki Nehir rolüyle şöhreti yakalayan Subaşı, daha sonra "Kasaba Doktoru", "Dilek Taşı", "İlk ve Son" gibi yapımlarda rol aldı.



Ünlü oyuncu şimdilerde Sahipsizler dizisinde Azize karakterine hayat veriyor.