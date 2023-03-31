Helva pişirirken deneyin. Dağılmasını önleyen tüyo
Helva, Türk mutfağında çok sevilen bir lezzet. Peki tam kıvamında helva nasıl yapılır? İşte helva yaparken bilmeniz gerekenler
Helva, Türk mutfağının geleneksel lezzetleri arasında yer alıyor. Günümüzde adım başı helvacı dükkanı bulunuyor. Ancak evde yapılan helvaların tadı bir başka olmakta.
Mavikadin.com sitesinde yer alan bir içerikte; Tam kıvamında helva tarifinin detayları paylaşıldı. Kuşkusuz irmikle yapılan helva çok daha iyi oluyor.
İşte İrmik helvası yaparken bilmeniz gerekenler
2 su bardağı irmik
1 su bardağı sıvı yağ
2, 5 su bardağı şeker (çok tatlı sevmiyorsanız 2 bardak şeker kullanmanız yeterli olacaktır)
3, 5 su bardağı su
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
İrmik Helvası Tarifi Yapılışı
Dolmalık fıstıklar, sıvı yağ ve irmik, bir tencereye alınır ve tencere ocağa yerleştirilir.
İrmik renk değiştirinceye dek, devamlı karıştırılarak orta ateşte kavrulur.
İrmiğin rengi koyulaşınca üstüne 3, 5 su bardağı su eklenir ve daha sonra 2, 5 su bardağı şeker ilave edilir. Birkaç defa karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Helva kıvama gelirken iyice kaynadığından dolayı, tencerenin kapağı kapatılmazsa etrafa sıçrayacaktır.
Tenceredeki helva ara sıra karıştırılarak suyu tam olarak çekilinceye kadar kısık ateşte pişirilir.
Helva pişip suyunu tamamen çektikten sonra ocaktan indirilir ve bir sofra bezine sarılarak yarım saat boyunca dinlenmeye bırakılır. Ardından servis edilebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti’deki Ağıralioğlu kulisleri
- Soylu'dan ilk açıklama
- Memleket Partisi'nde 'Kılıçdaroğlu' istifası
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Oylar düştükçe 14 Mayıs sonrası hazırlığı yapılıyor
- Son 4 yıldan AKP'ye kötü haber
- Milletvekili aday adaylığından çekildi
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e destek: 'Korkutamazsınız'
- CHP'de 'Candan Erçetin' itirazı
- Erdoğan'a zehir zemberek sözler