Helva pişirirken deneyin. Dağılmasını önleyen tüyo

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:22

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 17:22

Helva, Türk mutfağının geleneksel lezzetleri arasında yer alıyor. Günümüzde adım başı helvacı dükkanı bulunuyor. Ancak evde yapılan helvaların tadı bir başka olmakta.

Mavikadin.com sitesinde yer alan bir içerikte; Tam kıvamında helva tarifinin detayları paylaşıldı. Kuşkusuz irmikle yapılan helva çok daha iyi oluyor.

İşte İrmik helvası yaparken bilmeniz gerekenler

2 su bardağı irmik

1 su bardağı sıvı yağ

2, 5 su bardağı şeker (çok tatlı sevmiyorsanız 2 bardak şeker kullanmanız yeterli olacaktır)

3, 5 su bardağı su

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

İrmik Helvası Tarifi Yapılışı

Dolmalık fıstıklar, sıvı yağ ve irmik, bir tencereye alınır ve tencere ocağa yerleştirilir.

İrmik renk değiştirinceye dek, devamlı karıştırılarak orta ateşte kavrulur.

İrmiğin rengi koyulaşınca üstüne 3, 5 su bardağı su eklenir ve daha sonra 2, 5 su bardağı şeker ilave edilir. Birkaç defa karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Helva kıvama gelirken iyice kaynadığından dolayı, tencerenin kapağı kapatılmazsa etrafa sıçrayacaktır.

Tenceredeki helva ara sıra karıştırılarak suyu tam olarak çekilinceye kadar kısık ateşte pişirilir.

Helva pişip suyunu tamamen çektikten sonra ocaktan indirilir ve bir sofra bezine sarılarak yarım saat boyunca dinlenmeye bırakılır. Ardından servis edilebilir.